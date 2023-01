January 22, 2023 / 09:04 PM IST

గతేడాది విశ్వక్‌ సేన్‌ హీరోగా నటించిన ఓరి దేవుడా చిత్రంలో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh) కీలక పాత్రలో కనిపించిన విషయం తెలిసిందే. ఎఫ్‌ 3 సినిమా తర్వాత వెంకీ లీడ్ రోల్‌లో చేయబోయే ప్రాజెక్ట్‌ గురించి ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్ ఫిలింనగర్‌ లో చక్కర్లు కొడుతోంది. వెంకటేశ్‌ చేయబోయే 75వ సినిమా (Venkatesh 75th Movie) నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌లో ఉండబోతుందని ఓ న్యూస్‌ తెరపైకి వచ్చింది.

అయితే తాజాగా ఈ లీడింగ్ బ్యానర్‌ హింట్‌ ఇచ్చేసినట్టు అర్థమవుతుంది. శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌ తర్వాత ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌ 2గా రాబోతున్న కొత్త సినిమాను రేపు ప్రకటించనున్నట్టు అఫీషియల్ ఖాతాలో ట్వీట్ చేసింది. ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌.. వివరాలు రేపు.. అంటూ ట్వీట్ చేయడంతో ఈ సినిమా వెంకీతో చేయబోయే ప్రాజెక్ట్‌ అయి ఉంటుందని అంతా తెగ చర్చించుకుంటున్నారు.

హిట్‌ ప్రాంఛైజీ డైరెక్టర్‌ శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తాడని, కేజీఎఫ్‌ ఫేం శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్‌గా మెరవబోతుందని ఇప్పటికే వచ్చిన వార్తలపై రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు క్లారిటీ రానుంది. వెంకటేశ్ ప్రస్తుతం సల్మాన్‌ ఖాన్‌ హీరోగా నటిస్తోన్న కిసీ కా భాయ్‌ కిసీ కా జాన్‌ సినిమాలో కీ రోల్‌ చేస్తున్నాడు.

నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ట్వీట్

It was a blockbuster start for us with the Blockbuster Classic #ShyamSinghaRoy ❤️‍🔥

Thrilled to announce, Our 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑵𝑶 2 is going to be a Prestigious Project with an exciting combo🔥

More Details Revealing Tomorrow @ 11:07 AM 💥

Stay Tuned! pic.twitter.com/CwT5BZL69C

— Niharika Entertainment (@NiharikaEnt) January 22, 2023