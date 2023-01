January 22, 2023 / 06:30 PM IST

టాలీవుడ్‌ హీరో సుధీర్‌బాబు (sudheerbabu) నటిస్తోన్న యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ హంట్ (Hunt)‌. మహేశ్ సూరపనేని (Mahesh Surapaneni) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. హంట్‌ జనవరి 26న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో చేసిన చిట్‌చాట్‌లో డైరెక్టర్ మహేశ్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నాడు. హంట్‌ సినిమా గురించి డైరెక్టర్ మాటల్లోనే..

సినిమా కథకు ఏదైనా స్పూర్తి ఉందా..?

కొన్ని సినిమాల్లో హీరోలు మెమొరీ లాస్‌ (జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోవడం)తో బాధపడటం ప్రేక్షకులు చూస్తుంటారు. హీరో తాను కోల్పోయిన జ్ఞాపకశక్తిని తిరిగి పొందేందుకు ప్రయత్నించడం సాధారణంగా సినిమాల్లో కనిపిస్తుంటుంది. కానీ హంట్‌లో దీనికి భిన్నంగా చూపించడం జరిగింది.

సుధీర్‌ బాబు నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్‌ దొరికింది..?

సుధీర్‌ బాబు చాలా కమిట్‌మెంట్, డెడికేషన్‌ ఉన్న వ్యక్తి. చాలా నిజాయితీ పరుడని మనస్పూర్తిగా చెప్పగలను. సుధీర్‌ బాబు క్రమశిక్షణతో ఉండటమే కాదు.. ఏదైనా బాహాటంగా మాట్లాడుతారు. సాధారణంగా హీరోలు కమర్షియల్‌ సినిమాల్లో కొన్ని అంశాలు ఉండాలనుకుంటారు. కానీ సుధీర్‌ బాబు అలాంటి ఆలోచనలు ఏమీ పెట్టుకోరు. ఇందులో హీరోయిన్‌ ఉండదు.. కథానుగుణంగా హీరోయిన్‌ను పెట్టి రిస్క్‌ చేయాలనుకోలేదు.

సినిమాలో ఒక్కటే పాట ఉన్నట్టుంది..?

సినిమాలో ఉన్న ఒక్క పాట న్యూ ఇయర్ పార్టీ ఆంథెమ్‌. పాటలు ప్రేక్షకుల దృష్టి మరలుస్తాయని నా భావన. ఈ రోజుల్లో సినిమాలకు పాటలను అంతగా అవసరం లేదనిపిస్తుంది. కార్తీ నటించిన ఖైదీ సినిమా చూస్తే.. సినిమా అంతా ఒక్క రాత్రిలో జరిగే కథ. డ్రగ్స్‌, విలన్ల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇదే జోనర్‌లో విక్రమ్‌ కూడా వచ్చింది. ఈ సినిమాలు హంట్‌ సినిమా చేసేలా నాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపాయి.

శ్రీకాంత్‌ను తీసుకోవడానికి కారణం..?

సుధీర్‌ పాత్రకు ఓ రోల్‌ మోడల్‌ కావాలి. హీరోకు నైతిక మద్దతు ఇస్తూ.. సలహాలు, సూచనలు అందించే వ్యక్తి అయి ఉండాలి. ఈ పాత్రకు శ్రీకాంత్‌ అయితే పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఉంటుందనిపించింది. శ్రీకాంత్‌ను తీసుకోవడానికి ఆయన లుక్స్, స్క్రీన్ ప్రజెంటేషన్‌ కారణం. ఆయనను 40 ఏండ్ల వయస్సులో ఎలా ఉన్నారో చూపించే ప్రయత్నం చేశాం.

హంట్‌ గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే..?

మెమొరీ లాస్‌ అయిన ఓ పోలీసాఫీసర్‌ తనకు ఎదురైన ఓ దారుణ ఘటనకు సంబంధించిన మిస్టరీని ఎలా చేధించాడనే నేపథ్యంలో కథ ఉంటుంది.

