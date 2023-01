Selfiee Trailer | స్టార్ హీరో వర్సెస్‌ అభిమాని.. అక్షయ్‌ కుమార్ సెల్ఫీ ట్రైలర్

January 22, 2023 / 07:36 PM IST

బాలీవుడ్‌ (Bollywood) స్టార్ హీరో అక్షయ్‌ కుమార్ (Akshay Kumar) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం సెల్ఫీ (Selfiee). రాజ్ మెహ‌తా డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హ‌ష్మీ మ‌రో లీడ్ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. తాజాగా మేకర్స్ సెల్ఫీ ట్రైలర్ లాంఛ్ చేశారు.

విజయ్‌ (అక్షయ్‌కుమార్‌) ఇండస్ట్రీలో ఓ సూపర్ స్టార్. ట్రాన్స్ పోర్ట్‌ సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పనిచేసే ఓం ప్రకాశ్ అగర్వాల్‌ (ఇమ్రాన్‌ హష్మీ) అతడికి వీరాభిమాని. తన ఫేవరేట్‌ యాక్టరైన విజయ్‌తో ఎలాగైనా ఓ సెల్ఫీ తీసుకోవాలనుకుంటాడు ఓం ప్రకాశ్‌ అగర్వాల్‌. అయితే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునే క్రమంలో విజయ్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఓం ప్రకాశ్‌ అగర్వాల్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తాడు. దీంతో ఓం ప్రకాశ్ ఈగో దెబ్బతింటుంది.

ఈ క్రమంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.. ఇంతకీ స్టార్ యాక్టర్‌ విజయ్‌ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకున్నాడా..? లేదా అనేది సస్పెన్స్ లో పెడుతూ కట్‌ చేసిన ట్రైలర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

సెల్ఫీ ట్రైలర్..

2023 ఫిబ్రవరి 24న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. సెల్ఫీ మల‌యాళ సూప‌ర్ హిట్ మూవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (Driving License) హిందీ రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంలో డయానా పెంటీ, నుస్రత్‌ భ‌రూచా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్షన్స్ బ్యాన‌ర్‌, అక్షయ్‌ కుమార్ హోం బ్యాన‌ర్ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్, సుకుమార‌న్ పృథ్విరాజ్ ప్రొడక్షన్స్, మ్యాజిక్ ఫ్రేమ్స్ సెల్ఫీ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

అక్షయ్‌కుమార్ టీం సెల్ఫీ ఇలా..

There is no bigger moment in an actor’s life than to see fans giving unconditional love. Today was such a touching moment when some of my fans dressed up as my iconic characters in film. #Selfiee is a dedication to all fans of all the actors anywhere. You make life worthwhile♥️ pic.twitter.com/63LGP0xJWu

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 22, 2023