Gold | నయనతార, పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌ గోల్డ్‌ రిలీజ్ డేట్.. వీడియో

లేడీ సూపర్‌స్టార్‌ నయనతార (Nayanthara), మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌ (Prithviraj Sukumaran) కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం గోల్డ్‌ (Gold). ప్రేమమ్‌ ఫేం అల్ఫోన్స్‌ పుత్రేన్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. మలయాళం, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా రిలీజ్‌ అప్‌డేట్‌ను వీడియో ద్వారా అందించారు మేకర్స్.

డిసెంబర్ 1న తమిళం, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది గోల్డ్‌. మార్కెట్‌లో బంగారం విలువ ఎప్పుడూ టాప్‌లో ఉంటుంది. ఆ బంగారాన్ని పూర్తి వినోదం కోసం కరిగించడం జరిగింది.. డిసెంబర్‌ 1న థియేటర్లలో ఎంజాయ్ చేయండి అంటూ మేకర్స్ షేర్ చేసిన వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌, నయనతార సినిమాలకు తెలుగులో కూడా మంచి క్రేజ్‌ ఉంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో గోల్డ్‌ తెలుగులో ఎప్పుడు వస్తుందనేది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రంలో కృష్ణ శంకర్‌, అజ్మల్‌ అమీర్‌, శబరీశ్‌ వర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో పృథ్విరాజ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ అండ్ మ్యాజిక్‌ ఫ్రేమ్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కుతుంది గోల్డ్‌. ఈ చిత్రానికి రాజేశ్‌ మురుగేశన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

గోల్డ్‌ రిలీజ్ డేట్.. వీడియో

