Nana Patekar | సెల్ఫీ అడిగినందుకు.. యువకుడి తలపై ఒక్కటిచ్చిన ప్రముఖ నటుడు.. VIDEO

November 15, 2023 / 04:47 PM IST

Nana Patekar | తమకు ఇష్టమైన నటులు కళ్లముందు కనిపిస్తే అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. వారి వద్దకు వెళ్లి ఫొటోలు, సెల్ఫీలు, షేక్‌హ్యాండ్స్, ఆటోగ్రాఫ్స్‌ అంటూ వారి వెంట పడుతుంటారు. కొందరైతే సాహసం చేసి నటుల చుట్టూ ఉన్న సెక్యూరిటీని దాటుకుని మరీ వెళ్లి మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అలా సెల్ఫీ (Selfie) కోసం వచ్చిన ఓ అభిమానిపై ప్రముఖ సీనియర్‌ నటుడు దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. ఆ యువకుడి తలపై గట్టిగా కొట్టి (Slaps Fan) విమర్శలపాలవుతున్నాడు.

నానా పటేకర్ (Nana Patekar)‌.. ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడిగా మంచి గుర్తింపు పొందాడు. ఇటీవలే ‘ది వ్యాక్సిన్‌ వార్‌’తో ప్రేక్షకుల్ని అలరించిన ఆయన ఇప్పుడు తన తదుపరి చిత్ర షూటింగ్స్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం ఆయన షూటింగ్‌ నిమిత్తం వారణాసి (Varanasi)లో పర్యటిస్తున్నాడు. అక్కడ వీధుల్లో షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్నాడు. దీంతో పటేకర్‌ను చూసేందుకు స్థానికులు, అభిమానులు షూటింగ్‌ ప్రాంతానికి తరలివస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ యువకుడు షూటింగ్‌ లో ఉన్న పటేకర్‌ వద్దకు వెళ్లి సెల్ఫీ అడిగాడు. యువకుడి ప్రవర్తనతో తీవ్ర అసహనానికి గురైన పటేకర్‌.. ఆ యువకుడి తలపై గట్టిగా ఒక్కటిచ్చాడు.

అనంతరం పక్కనే ఉన్న బౌన్సర్‌ సదరు యువకుడి మెడ పట్టుకుని అక్కడి నుంచి బయటకు నెట్టేశాడు. ఈ తతంగాన్నంతా అక్కడే ఉన్న స్థానికులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా.. అదికాస్తా వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు నానా పటేకర్‌పై తీవ్ర స్థాయిలో పండిపడుతున్నారు. ‘సెల్ఫీ ఇవ్వడం నచ్చకపోతే.. కుదరదు అని చెప్పండి. ఇలా నెట్టడం ఏంటి..?’ అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. ‘వీరు అసలు హీరోలే కాదు.. నిజానికి రియల్ హీరోలు అంటే సరిహద్దుల్లో ఉండేవారు’ ‘నటుడు చేసింది ముమ్మాటికీ తప్పే’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

Slap-Kalesh b/w Nana patekar and his fan over that guy wanted to take sfie with Nana without his permission in Varanasi pic.twitter.com/ZBtIRolnUj

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 15, 2023