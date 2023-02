February 24, 2023 / 06:35 PM IST

టాలీవుడ్ యువ హీరో అక్కినేని నాగచైత‌న్య (Naga Chaitanya) నటిస్తున్న లేటెస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కస్టడీ (Custody). వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో NC 22గా తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. తాజాగా కస్టడీ సినిమాకు సంబంధించిన ఫైనల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చేసింది వెంకట్‌ ప్రభు టీం. కస్టడీ షూటింగ్ పూర్తయింది.

ఈ సందర్భంగా లొకేషన్‌లో చైతూ టీం ప్యాకప్‌ చెబుతున్న వీడియోను మేకర్స్ షేర్ చేశారు. మే 12న థియేటర్లలో కలుద్దామని చెబుతోంది టీం. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. బంగార్రాజు తర్వాత కృతిశెట్టి మరోసారి కస్టడీలో నాగచైతన్యకు జోడీగా నటిస్తోంది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న కస్టడీ ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

నాగచైత‌న్య ఈ చిత్రంలో పోలీసాఫీసర్‌ శివగా కనిపించనున్నాడు. టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ అరవింద్‌ స్వామి విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. వెన్నెల కిశోర్‌, శరత్‌కుమార్‌, ప్రేమ్‌గీ అమ‌రేన్‌, సంప‌త్ రాజ్, ప్రియమణి కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి. మ్యూజిక్‌ మ్యాస్ట్రో ఇళ‌య‌రాజా, యువ‌న్ శంక‌ర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నారు.

కస్టడీ షూటింగ్‌క్‌ ప్యాకప్‌.. వీడియో

#NagaChaitanya @chay_akkineni wraps up shooting for his upcoming film, #Custody! The film to release in theatres on May 12th!

A @vp_offl HUNT💥#CustodyOnMay12

@IamKrithiShetty @thearvindswami @ilaiyaraaja @thisisysr @srinivasaaoffl @realsarathkumar #Priyamani @SS_Screens pic.twitter.com/UMNAhLwxP9

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) February 24, 2023