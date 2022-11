November 2, 2022 / 01:23 PM IST

Matti Kusthi First Look Poster | కోలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో విష్ణు విశాల్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న లేటెస్ట్‌ చిత్రం ‘గట్టా కుస్తీ’. తెలుగులో ‘మట్టి కుస్తీ’ పేరుతో రిలీజ్‌ కానుంది. చెల్లా అయ్యవు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి రిలీజైన టైటిల్‌ పోస్టర్‌కు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వస్తుంది. ఇక ఈ చిత్రానికి మాస్‌రాజా రవితేజ మరో నిర్మాతగా ఉండటం విశేషం. ఇటీవలే విష్ణు నటించిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ సినిమాను తెలుగులో రవితేజ రిలీజ్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం రవితేజకు మంచి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది. కాగా తాజాగా మట్టి కుస్తి ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను చిత్రబృందం రిలీజ్‌ చేసింది.

లేటెస్ట్‌గా రిలీజైన పోస్టర్‌లో విష్ణు కుస్తీ పోటీకి సిద్ధమైనట్లు ఉన్నాడు. స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని విష్ణు విశాల్‌ స్టూడీయోస్‌, ఆర్‌టీ టీమ్ వర్క్స్‌ బ్యానర్‌లపై విష్ణు విశాల్‌, రవితేజ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. విష్ణు విశాల్‌కు జోడీగా ఐశ్వర్య లక్ష్మీ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో రిలీజ్‌ చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తు్న్నారు. ప్రస్తుతం విష్ణు విశాల్‌ నటించిన మొహన్‌దాస్‌ రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది. నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి మురళి కార్తిక్‌దర్శకత్వం వహించాడు. విష్ణుకు జోడీగా ఐశ్వర్య రాజేష్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

Here is the first look of #MattiKusthi. A grand and colourful sports family entertainer on the way, featuring @TheVishnuVishal 💪

Get ready for wholesome entertainment in theatres soon!@RaviTeja_offl @VVStudioz #AishwaryaLekshmi @ChellaAyyavu @Richardmnathan @itswetha14 pic.twitter.com/kLEnDwhrql

— RT Team Works (@RTTeamWorks) November 2, 2022