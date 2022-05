May 18, 2022 / 09:34 PM IST

విజ‌య్ నటించిన మాస్ట‌ర్ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌ను ప‌లుక‌రించింది కోలీవుడ్ భామ మాళివిక మోహ‌న‌న్ (Malavika Mohanan). త‌మిళ సినీ ప‌రిశ్ర‌మ (Tamil cinema)లో వ‌న్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా కొన‌సాగుతోంది ఈ బ్యూటీ. సోష‌ల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే మాళ‌విక అభిమానుల‌తో చిట్ చాట్ చేసింది. ప‌లు ప్ర‌శ్న‌ల‌కు స‌మాధానాలిచ్చింది. తెలుగులో ఏ హీరోతో ప‌నిచేయాల‌ని ఉంద‌ని ఓ అభిమాని ప్ర‌శ్నించ‌గా..ఒక్క క్ష‌ణం కూడా ఆలోచించ‌కుండా విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay Devarakonda) అని చెప్పేసింది.

విజ‌య్‌తో రొమాంటిక్ డ్రామాలో న‌టించాల‌ని ఉంద‌ని మ‌న‌సులో మాట బ‌య‌ట పెట్టేసింది. మాళ‌విక చెప్పిన ఈ స‌మాధానంతో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉండ‌టంతో ..ఈ ఇద్ద‌రు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందోన‌ని అప్పుడే ఊహించుకోవ‌డం మొదలుపెట్టారు సినీ జ‌నాలు. మొత్తానికి విజ‌య్‌-మాళ‌విక కాంబినేష‌న్ ఎప్పుడు తెర‌పైకి వ‌స్తుంద‌నేది మాత్రం ప్ర‌స్తుతానికి స‌స్పెన్సే.

మ‌రి రాబోయే ఈ ఇద్ద‌రిక్రేజీ కాంబోలో రావాల‌ని ఆశిస్తున్నారు ఫాలోవ‌ర్లు, అభిమానులు. మాళ‌విక మోహ‌న‌న్ స‌ద‌రు అభిమానితో చిట్ చాట్ చేస్తూ పెట్టిన‌ ఈ ట్వీట్ ఇపుడు నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Really want to act in a romantic or rom com movie with Vijay Deverakonda 🙂 https://t.co/jWAN9QSn8e

— malavika mohanan (@MalavikaM_) May 18, 2022