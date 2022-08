August 1, 2022 / 06:47 PM IST

విజ‌య్‌దేవ‌ర‌కొండ (Vijay Deverakonda) త్వ‌ర‌లో పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు లైగ‌ర్ (Liger)తో సంద‌డి చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ (Puri Jagannadh) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 25న గ్రాండ్‌గా థియేట‌ర్ల‌లో విడుదల కానుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో విజ‌య్ టీం ప్ర‌మోష‌న్స్ లో బిజీగా ఉంది. ముంబైతోపాటు ప‌లు ప్రాంతాల్లో ప్ర‌మోష‌న్స్ కు ప్లాన్ చేసింది విజ‌య్-పూరీ టీం. లైగ‌ర్ చిత్ర‌బృందం ముంబైలో చిరంజీవిని క‌లిసింది.

ముంబైలోని సెట్స్ లో స‌ల్మాన్ ఖాన్‌-చిరంజీవిపై వ‌చ్చే సాంగ్ షూటింగ్ జ‌రుగుతోంది. లొకేష‌న్‌కు పూరీ, విజ‌య్‌, ఛార్మీకౌర్ వెళ్లి..ఇద్ద‌రు స్టార్ హీరోల ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఈ విష‌యాన్ని విజ‌య్ ట్విట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేసుకున్నాడు. ఇపుడీ స్టిల్ నెట్టింట హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది. ఈ సినిమాతో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ అన‌న్య‌పాండే (Ananya Pandey) తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది.సీనియ‌ర్ న‌టి ర‌మ్య‌కృష్ణ ఈ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తోంది.

ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన లైగ‌ర్ ట్రైల‌ర్ తెలుగు, హిందీ వెర్ష‌న్ రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్ రాబ‌డుతోంది. మోహ‌న్ రాజా డైరెక్ష‌న్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న చిత్రం గాడ్ ఫాద‌ర్. స‌ల్మాన్ ఖాన్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. బాక్సింగ్‌ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న లైగ‌ర్‌ను ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్, పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై అపూర్వ మెహ‌తా, క‌ర‌ణ్ జోహార్, ఛార్మీ కౌర్‌, పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

ప్ర‌పంచ బాక్సింగ్ దిగ్గ‌జం మైక్ టైస‌న్ ఈ చిత్రంలో కీ రోల్ చేస్తున్నాడు. తెలుగు, త‌మిళం, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళం, హిందీ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

Megastar @KChiruTweets sir & @BeingSalmanKhan sir –

Your blessings and love for #Liger means the world to us!

My respect and love always ❤️ pic.twitter.com/uts0kcY4L3

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) August 1, 2022