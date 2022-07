July 31, 2022 / 06:08 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Kalyan Ram) టైటిల్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్న చిత్రం బింబిసార (Bimbisara). వ‌శిష్ఠ్ (Vasisth) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఆగ‌స్టు 5న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానున్న నేప‌థ్యంలో ఇప్ప‌టికే క‌ల్యాన్ రామ్ టీం ప్ర‌మోష‌న్స్ లో బిజీగా ఉంది. కాగా ఇపుడు మేక‌ర్స్ కొత్త అప్‌డేట్ అందించారు. రేపు బింబిసార నుంచి మూడో సాంగ్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

నీతో ఉంటే చాలు లిరిక‌ల్ వీడియోను రేపు సాయంత్రం 5:09 గంట‌ల‌కు రిలీజ్ చేయ‌నున్నారు.

ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన ట్రైల‌ర్స్ లో స్టైలిష్ అండ్ యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాల్లో అద‌ర‌గొడుతున్నాడు క‌ల్యాణ్ రామ్‌. ఎంఎం కీర‌వాణి మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌. మగధ రాజ్యాన్ని పాలించిన హర్యాంక వంశస్థుడు బింబిసారుని బ‌యోపిక్ గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంలో కేథ‌రిన్ ట్రెసా, సంయుక్తా మీన‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ లో న‌టిస్తున్నారు.

ఈ ప్రాజెక్టులో వెన్నెల కిశోర్‌, వ‌రీనా హుస్సేన్‌, శ్రీనివాస రెడ్డి, బ్ర‌హ్మాజీ ఇత‌ర కీ రోల్స్ చేస్తున్నారు. నందమూరి తారకరామారావు ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై కే హ‌రికృష్ణ అత్యంత‌ భారీ బ‌డ్జెట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. బింబిసార చిత్రానికి సీక్వెల్స్ కూడా ఉండ‌బోతున్నాయ‌ని తెలిసిందే.

