July 31, 2022 / 04:55 PM IST

టాలెంటెడ్ హీరో మాధ‌వ‌న్ (Madhavan) స్వీయ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో టైటిల్ రోల్ చేసిన చిత్రం రాకెట్రీ..ది నంబియార్ ఎఫెక్ట్ (Rocketry:The Nambi Effect). ఇస్రో శాస్త్ర‌వేత్త నంబి నారాయణ‌న్ ‌బ‌యోపిక్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రానికి తెలుగు, త‌మిళం, హిందీతోపాటు వివిధ భాష‌ల్లో విడుద‌లై..బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద మంచి విమ‌ర్శ‌కుల ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంది. ఇక ఈ సినిమాపై సూప‌ర్ స్టార్ రజినీకాంత్ (Rajinikanth) ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు.

బ‌యోగ్రాఫిక‌ల్ సినిమాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో స్టార్ హీరోలు షారుక్ ఖాన్‌, సూర్య కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు. ఇవాళ ర‌జినీకాంత్‌, మాధ‌వ‌న్ నంబినారాయ‌ణ్‌ను క‌లిశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మాధ‌వ‌న్‌న్ శాలువాతో సత్క‌రించారు. అనంత‌రం ర‌జినీకాంత్ ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు మాధ‌వ‌న్‌. ఈ చిత్రంలో సిమ్రాన్‌, ర‌జిత్ క‌పూర్‌, మిషా ఘోష‌ల్‌, ర‌వి రాఘ‌వేంద్ర‌తోపాటు స్టార్ హీరోలు షారుక్ ఖాన్‌, సూర్య కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు.

మీరు వన్ మ్యాన్ ఇండస్ట్రీ & లెజెండ్ ఆశీర్వాదాలు పొందినప్పుడు మ‌రిచిపోలేని క్ష‌ణం. రాకెట్రీ సినిమాపై రజినీకాంత్ సార్ ప్రేరణ మాలో చైతన్యం నింపింది. మేము మిమ్మ‌ల్ని ప్రేమిస్తున్నాము..అంటూ మాధ‌వ‌న్ ట్వీట్ చేశాడు.

When you get the blessings from a one man industry & the Leagend himself in the presence on @NambiNOfficial -it’s a moment etched for eternity-Thank you for you kindest words on #Rocketry & the affection @rajinikanth sir.This motivation has completely rejuvenated us. We love you pic.twitter.com/ooCyp1AfWd

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) July 31, 2022