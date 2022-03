March 29, 2022 / 11:14 AM IST

KGF Chpater-2 | ‘బాహుబ‌లి’ త‌ర్వాత ఆ స్థాయిలో సంచ‌ల‌నం సృష్టించిన సౌత్‌ సినిమా ‘కేజీఎఫ్‌’. ఎలాంటి అంచ‌నాల్లేకుండా విడుద‌లైన ఈ చిత్రం నిర్మాత‌ల‌కు కాసుల వ‌ర్షం కురిపించింది. సౌత్ నుంచి నార్త్ వ‌ర‌కు ఈ చిత్రానికి ప్రేక్ష‌కులు బ్ర‌హ్మ‌రథం ప‌ట్టారు. ఆ త‌ర్వాత కేజీఎఫ్ సీక్వెల్ ఎప్పుడెప్పుడు వ‌స్తుందా అని ప్రేక్ష‌కులు ఎంత‌గానో ఎదురుచూస్తున్నారు. గ‌తేడాది విడుద‌లైన టీజ‌ర్ యూట్యూబ్‌లో అత్యధికంగా వ్యూస్‌ను సాధించిన‌ టీజ‌ర్‌గా రికార్డు సృష్టించింది. దీన్ని బట్టే అర్థం చేసుకోవ‌చ్చు ఈ సీక్వెల్ కోసం ప్రేక్ష‌కులు ఎంత‌గా ఆస‌క్తి చూపుతున్నారో అని. ఇక తాజాగా విడుద‌లైన చాప్ట‌ర్-2 ట్రైల‌ర్ కూడా టీజ‌ర్ త‌ర‌హాలోనే యూట్యుబ్‌లో రికార్డులు సృష్టిస్తుంది.

ఆదివారం విడుద‌లైన ఈ చిత్ర‌ ట్రైల‌ర్ 24గంటల్లో 109 మిలియ‌న్ల వ్యూస్‌ను సాధించి యూట్యుబ్‌లో ప్ర‌భంజ‌నం సృష్టిస్తుంది. ఇండియాలోనే ఇంత ఫాస్ట్‌గా అత్య‌ధిక వ్యూస్‌ను సాధించిన ట్రైల‌ర్‌గా చాప్ట‌ర్‌-2 ట్రైల‌ర్ రికార్డు సృష్టించింది. తాజాగా ఈ విషయాన్ని చిత్ర మేక‌ర్స్ సోషల్ మీడియాలో ‘రికార్డ్స్..రికార్డ్స్..రికార్డ్స్.. రాఖీకి ఇది ఇష్ట‌ముండ‌దు. కానీ రాఖీని రికార్డ్స్ ఇష్ట‌ప‌డ‌తాయి’అంటూ మేక‌ర్స్ సినిమాలోని డైలాగ్‌తో రికార్డ్స్‌ను వ‌ర్ణించారు. ప్ర‌శాంత్ నీల్ తెర‌కెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని హొంబ‌లే సంస్థ అత్యంత ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా నిర్మించింది. శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 14న విడుద‌ల కానుంది.

Records.. Records.. Records..💥

Rocky don't like it, He avoids, But Records likes Rocky!

He Cannot avoid it.

𝟏𝟎𝟗 + 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 𝐢𝐧 𝟐𝟒 𝐇𝐨𝐮𝐫𝐬 ♥️🙏

Kannada: 18M

Telugu: 20M

Hindi: 51M

Tamil: 12M

Malayalam: 8M#KGFChapter2Trailer #KGFChapter2 pic.twitter.com/n6pspljdxj

— Hombale Films (@hombalefilms) March 28, 2022