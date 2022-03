March 28, 2022 / 04:53 PM IST

Ram Gopal Varma Voice Letter | ప్ర‌స్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న టాపిక్ ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. సౌత్ నుంచి నార్త్ వ‌ర‌కు ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఈ సినిమా గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ద‌ర్శ‌క ధీరుడు రాజ‌మౌళి తెర‌కెక్కించిన ఈ చిత్రం శుక్ర‌వారం విడుద‌లై బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర వసూళ్ళ వ‌ర్షం కురిపిస్తుంది. చ‌ర‌ణ్, తార‌క్ న‌ట‌న‌కు ప్రేక్ష‌కులు బ్ర‌హ్మ‌ర‌థం ప‌డుతున్నారు. ఇప్ప‌టికే టాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖులు ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించి చిత్ర బృందానికి అభినంద‌న‌లు తెలుపారు. ఈ క్ర‌మంలో రామ్‌గోపాల్ వ‌ర్మ కూడా బాహుబ‌లి-2 అనేది చ‌రిత్ర ఆర్ఆర్ఆర్ అనేది చారిత్ర‌కం అంటూ త‌న శైలిలో చిత్రబృందాన్ని ప్ర‌శంస‌ల‌తో ముంచెత్తాడు. తాజాగా మ‌రోసారి ఈ సినిమాపై వాయిస్ లెటర్‌ను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.

రామ్‌గోపాల్ వ‌ర్మ విడుద‌ల చేసిన వాయిస్ లెట‌ర్‌లో ‘నేను ఏ విష‌యం మాట్లాడినా ఫుల్ క్లారిటీతో మాట్లాడ‌తాను, కానీ నాకు మొదటిసారిగా మాటలు రావడం లేదు. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ టీమ్‌కు ఒకటే చెప్పాలని ఉంది. ఫేమ్‌, స్టాటస్‌ ఇవన్నీ మరచిపోయి సినిమా చూశాను. ప్రతి సన్నివేశాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఎంజాయ్‌ చేశాను. రాజమౌళి ట్రైలర్‌ విడుదల చేసినప్పుడే ఈ సినిమా బావుంటుంద‌ని నమ్మాను. కానీ, సినిమా చూశాక ఇదొక అద్భుతం అని అర్థమైంది. అసలు నాకు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియడం లేదు.జీవితంలో మొదటిసారి నాకు ఏం మాట్లాడాలో తెలియ‌డం లేదు.

‘సినిమా చూస్తున్నంత సేపు సినిమా కథేంటి? క్యారెక్ట‌ర్లేంటి? అనే విషయాన్ని పక్కనపెడితే కథ చెప్పిన విధానం, విజువల్‌గా స్క్రీన్‌పై చూపించిన తీరు ఎంతగానో ఆకట్టుకుందట. ప్రతి సీన్‌లో ఇద్దరూ ఎవరికి వారే అదరగొట్టారు. గడిచిన 30 ఏళ్లలో ఇంతలా ఏ చిత్రాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేదు. రాజమౌళీ.. నువ్వు ప్రేక్షకులకు దొరికిన బంగారం,ప్రేక్షకుల కోసమే పుట్టావు. నీలాంటి వ్యక్తి ఈ భూమ్మీదకు వచ్చి.. సినిమానే కలగా చేసుకుని.. దర్శకుడిగా మంచి చిత్రాలు తెరకెక్కిస్తున్నందుకు సినీ ప్రియులందరూ ఎంతో ఆనందిస్తున్నారని’ రాజ‌మౌళిపై ప్ర‌శంస‌ల జ‌ల్లును కురిపించాడు. ప్రస్తుతం ఈ వాయిస్ లెట‌ర్ నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

My VOICE LETTER to @ssrajamouli about #RRR https://t.co/5tAEmHp6Qa

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 28, 2022