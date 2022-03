March 27, 2022 / 02:36 PM IST

The Warrior Release Date | ఎన‌ర్జిటిక్ స్టార్ రామ్‌పోతినేని ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను ఒప్పుకుంటున్నాడు. ‘ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్’ నుంచి రామ్ క‌థ‌ల ఎంపిక పూర్తిగా మారిపోయింది. సాఫ్ట్‌గా ల‌వ‌ర్ బాయ్‌ సినిమాలు చేసే రామ్‌, ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్ నుంచి పూర్తిగా మాస్ క‌థ‌ల‌ను చేయ‌డానికే ఆస‌క్తి చూపిస్తున్నాడు. గ‌తేడాది ‘రెడ్’ సినిమాతో నెగిటీవ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్ర‌లో న‌టించి మెప్పించాడు. ఈ సినిమా క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌గా మంచి హిట్టు సాధించింది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న ‘ది వారియ‌ర్’ సినిమాలో న‌టిస్తున్నాడు. ఎన్‌.లింగుస్వామి ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే షూటింగ్ సగం వ‌ర‌కు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం విడుద‌ల తేదీని మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

తెలుగు, త‌మిళ భాషల్లో ఏక‌కాలంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని జులై 14న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు అధికారికంగా పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇప్ప‌టికే ప‌లు పెద్ద‌, చిన్న‌ సినిమాల‌న్ని స‌మ్మ‌ర్‌ను బుక్ చేసుకున్నాయి. ఇక ఈ చిత్రం స‌రైన తేదీ చూసి జులై 14ను ఫిక్స్ చేసుకుంది. ర‌వితేజ న‌టిస్తున్న ‘రామారావు ఆన్ డ్యూటీ’ చిత్రం జూలై 17న విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు ఇటీవ‌లే మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇక రెండు చిత్రాల‌కు మ‌ధ్య 3రోజులు మాత్ర‌మే తేడా ఉంది. ఇక ఈ రెండు సినిమాల‌కు పోటి బాగానే ఉంటుంది. ఈ రెండు చిత్రాల‌లో హీరోలు పోలీసు పాత్ర‌లో న‌టించ‌డం విశేషం. ది వారియ‌ర్ చిత్రంలో కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది.

#THEWARRIORR is coming to you on the 14th of JULY!💥

Love..#RAPO pic.twitter.com/iBVbO7jCqL

