Acharya Special Poster | వైవిధ్య‌భ‌రిత క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ విల‌క్ష‌ణ న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంటున్న న‌టుడు మెగా ప‌వ‌ర్ స్టార్ రామ్‌చ‌ర‌ణ్‌. మెగా వార‌సుడిగా ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినా త‌న న‌ట‌న‌, అభిన‌యంతో సినీరంగంలో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక స్థానాన్ని ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. లేటెస్ట్‌గా ఈయ‌న న‌టించిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ శుక్రవారం విడుద‌లై భారీ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో చ‌ర‌ణ్ న‌ట‌న‌కు ప్రేక్షుకుల నుంచి సినీతార‌ల వ‌ర‌కు ప్ర‌శంస‌లు జ‌ల్లులు కురుపిస్తున్నారు. ఆదివారం ఈయ‌న పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా ‘ఆచార్య’ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ స్పెష‌ల్‌ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఈ పోస్ట‌ర్‌లో చ‌ర‌ణ్ ఆట్రాక్టీవ్‌గా క‌నిపిస్తున్నాడు. చిన్న క‌ట్టె పైన ఏదో ధీర్ఘంగా రాస్తున్నట్లు పోస్ట‌ర్‌లో ఉంది. చిరంజీవి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన‌ ఈ చిత్రంలో చ‌ర‌ణ్ కీల‌కపాత్ర‌లో న‌టించాడు. కొరటాల శివ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన‌ ఈ చిత్రాన్ని నిరంజ‌న్ రెడ్డితో క‌లిసి రామ్ చ‌ర‌ణ్ స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కించాడు. కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్, పూజా హెగ్డే క‌థానాయిక‌లుగా న‌టించారు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన ప్రచార చిత్రాలు, టీజ‌ర్‌, పాట‌లు సినిమాపై భారీ అంచ‌నాల‌ను పెంచాయి. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 29న విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు మేకర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ చిత్రంలో చ‌ర‌ణ్ సిద్ధ పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్నాడు. పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసిన మేక‌ర్స్ ‘ఇప్ప‌టికే ఇది బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ ఏడాది. వ‌చ్చే నెల‌లో మ‌రింత పెద్ద బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చేసే వ‌ర‌కు ఆగ‌లేపోతున్నాం’ అంటూ ట్విట్ట‌ర్లో తెలిపింది.

Team #Acharya wishes our Mega PowerStar @AlwaysRamCharan a very Happy Birthday ❤️

It is already a blockbuster year, can't wait to make it bigger next month😎#AcharyaOnApr29

Megastar @KChiruTweets #Sivakoratala @MsKajalAggarwal @hegdepooja #ManiSharma @MatineeEnt @adityamusic pic.twitter.com/8Xpa2Ilovv

— Konidela Pro Company (@KonidelaPro) March 27, 2022