March 28, 2022 / 03:41 PM IST

Suriya-Bala Movie | రియలిస్టిక్‌గా, నాచ్యురాలిటీకి ద‌గ్గ‌ర‌గా ఉండే సినిమాల‌ను తెర‌కెక్కించే ద‌ర్శ‌కుల‌లో బాలా ఒక‌డు. విల‌క్ష‌ణ మైన న‌ట‌న‌తో విమ‌ర్శ‌కుల‌ను సైతం ఔరా అనిపించే న‌టుడు సూర్య‌. వీళ్ళిద్ద‌రి కాంబోలో తెర‌కెక్కిన ‘నంద‌’, ‘శివ‌పుత్రుడు’ క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌గా స‌క్సెస్ కాక‌పోయినా ప్రేక్ష‌కులు, విమ‌ర్శ‌కుల నుంచి గొప్ప ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్నాయి. ఈ రెండు చిత్రాలు ఈ ఇద్ద‌రికి మంచి గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి. మ‌ళ్ళీ 18ఏళ్ళ త‌ర్వాత వీళ్ళిద్ద‌రు క‌లిసి ఓ చిత్రం చేస్తున్న‌ట్లు ఇదివ‌ర‌కే ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చింది, తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన షూటింగ్ సోమ‌వారం ప్రారంభమైంది.

సూర్య ఈ చిత్రంలో చెవిటిగాను, మూగ‌వాడిగాను న‌టిస్తున్నట్లు కోలీవుడ్ వ‌ర్గాల స‌మాచారం. సూర్య‌కు జోడిగా కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. జీవి ప్ర‌కాష్‌కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని సూర్య త‌న సొంత నిర్మాణ సంస్థ అయిన 2డీ ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ ప‌తాకంపై స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. సూర్య ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా, జై భీమ్ వంటి సినిమాల‌తో ఓటీటీలో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ప‌ల‌కరించాడు. లేటెస్ట్‌గా ‘ఈటీ:ఎవ్వ‌రికి త‌ల‌వంచ‌డు’ సినిమాతో ఇటీవ‌లే ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చాడు. తెలుగులో ఈ చిత్రం బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించ‌లేక‌పోయింది.

Been waiting for #DirBala na my mentor to say Action!!! …After 18 years, it’s happiness today…! This moment… we need all your wishes! #Suriya41 pic.twitter.com/TKwznuTu9c

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) March 28, 2022