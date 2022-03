Dune Film Won Six Awards At Oscar Awards 2022

March 28, 2022 / 11:49 AM IST

Oscar Awards | సినీరంగంలో అత్యున్న‌త పురస్కారంగా భావించేది ‘ఆస్కార్’ అవార్డు. జీవితంలో ఒక్క సారైనా ఆస్కార్‌ను అందుకోవాల‌ని సినీప్ర‌ముఖులు ఆరాట ప‌డుతుంటారు. ప్ర‌తి ఏటా అత్యంత వైభ‌వంగా జ‌రిగే ఈ కార్య‌క్ర‌మాలు క‌రోనా కార‌ణంతో గ‌త రెండేళ్ళుగా ఎలాంటి హ‌డావిడి లేకుండా జరిగాయి. తాజాగా సోమ‌వారం 94వ అకాడ‌మి అవార్డులు అంగ‌రంగ‌ వైభ‌వంగా జ‌రుగుతున్నాయి. లాస్ ఏంజిల్స్‌లోని డాల్బీ థియేట‌ర్లో అకాడ‌మి సంబురాలు ఘ‌నంగా జ‌రుగుతున్నాయి. ఈ కార్య‌క్రమానికి ఎంతోమంది హాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖులు హ‌జ‌ర‌య్యారు.

ఈ ఏడాది మొత్తం 276 చిత్రాల జాబితాలను వెల్ల‌డించిగా అందులో ఇండియా నుంచి సూర్య ‘జైభీమ్‌’, మోహ‌న్‌లాల్ ‘మ‌ర‌క్క‌ర్’ రెండు చిత్రాలు షార్ట్ లిస్ట్‌లో ఎంపిక అయ్యాయి. కానీ చివ‌రి నామినేష‌న్స్ జాబితాలో ఈ చిత్రాలు ఎంపిక కాలేక‌పోయాయి. ఉత్త‌మ డాక్యుమెంట‌రీ విభాగంలో ఇండియా నుంచి ‘రైటింగ్ విత్ ఫైర్’ చిత్రం నామినేట్ అయింది. కానీ ఈ చిత్రం కూడా అవార్డును గెలుచుకోలేక‌పోయింది. ఇక మొత్తం 23 విభాగాల్లో ఈ అకాడ‌మి అవార్డుల‌ను ప్ర‌క‌టించ‌బోతున్నారు. కాగా ఇప్ప‌టికే ‘ద పవర్‌ ఆఫ్‌ ది డాగ్‌’ చిత్రం ఏకంగా 12 నామినేషన్లు దక్కించుకోగా ‘డ్యూన్‌’ చిత్రం పది విభాగాల్లో నామినేష‌న్ ద‌క్కించుకుంది. ఇక ‘వెస్ట్‌ సైడ్‌ స్టోరీ’, ‘బెల్‌ఫాస్ట్‌’ చిత్రాలకు ఏడేసి చొప్పున నామినేషన్లు లభించాయి.

ప‌ది విభాగాల్లో నామినేష‌న్ ద‌క్కించుకున్న ‘డ్యూన్’ చిత్రం ఇప్ప‌టికే ఆరు అవార్డుల‌ను గెలుచుకుంది. ఫ్రాంక్ హ‌ర్బ‌ట్‌ ర‌చించిన ‘డ్యూన్’ నోవెల్ ఆధారంగా డెన్నిస్ విల్లేనియువ్ ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక ఇప్పటికే ప్రకటించిన విభాగాల్లో ఈ చిత్రానికి బెస్ట్ సౌండ్‌, బెస్ట్ ఒరిజిన‌ల్ స్కోర్‌, ప్రొడ‌క్ష‌న్ డిజైన్‌, సినిమాటోగ్రఫీ(గ్రేగ్ ఫాజ‌ర్‌), ఎడిటింగ్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌లో ఇలా ఆరు విభాగాల్లో ఈ చిత్రం ఆస్కార్ అవార్డుల‌ను గెలుచుకుంది.

ఉత్త‌మ చిత్రంగా ‘కోడా’ నిలువ‌గా ఉత్త‌మ అంత‌ర్జాతీయ చిత్రంగా జపాన్‌కు చెందిన ‘డ్రైవ్ మై కార్’ నిలిచింది. ఉత్త‌మ న‌టుడిగా ‘విల్ స్మిత్(కింగ్ రిచార్డ్)’, ఉత్త‌మ డైరెక్ట‌ర్‌గా ‘జానే కాంపీయ‌న్(ది ప‌వ‌ర్ ఆఫ్ ది డాగ్)’ ఆస్కార్ అవార్డుల‌ను అందుకున్నారు. ఉత్త‌మ స‌హాయ న‌టుడిగా ‘ట్రాయ్ కోట్సుర్‌కు(కోడా)’ ఆస్కార్ వ‌చ్చింది. ఉత్త‌మ స‌హాయ న‌టిగా ‘అరియానా డీబ్రోస్‌(వెస్ట్ సైడ్ స్టోరీ)’, ఉత్త‌మ డాక్యుమెంట‌రీ ఫీచ‌ర్ విభాగంలో’ స‌మ్మ‌ర్ ఆఫ్ సోల్‌’కు ఆస్కార్ అవార్డు వ‌రించింది.

#CODA wins the #Oscar award for Best Picture! It is the first film produced by a streaming service to win the Best Picture award. https://t.co/W403BcLQze pic.twitter.com/LarXTapCfJ — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) March 28, 2022

The Oscar for Actress in a Supporting Role goes to Ariana DeBose for her exceptional performance in 'West Side Story.' #Oscars @ArianaDeBose pic.twitter.com/ZydSL3LD3m — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Hemphill and Ron Bartlett win the Oscar for Sound for their outstanding work on 'Dune.' Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/zlvtybBF72 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

