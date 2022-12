Kalyanam Kamaneeyam | కళ్యాణం కమనీయం నుంచి హో ఎగిరే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌

December 29, 2022 / 04:47 PM IST

టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సంతోష్‌ శోభన్ (Santhosh Soban) నటిస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్ కళ్యాణం కమనీయం (Kalyanam Kamaneeyam). కోలీవుడ్‌ భామ ప్రియా భవానీ శంకర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి హో ఎగిరే సాంగ్‌ (Ho Egire Lyrical Song)ను లాంఛ్‌ చేశారు.

కృష్ణకాంత్ రాసిన ఈ పాటను కపిల్ కపిలన్ పాడారు. శ్రావణ్ భరద్వాజ్‌ సంగీతం అందించాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన హీరోహీరోయిన్ల పెళ్లి నేపథ్యంలో సాగే ఓ మనసా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ కు మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ చిత్రాన్ని యూవీ కాన్సెప్ట్స్ బ్యానర్‌పై అనిల్‌ కుమార్‌ అల్ల డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

కళ్యాణం కమనీయం జనవరి 14న విడుదల కానుంది. సంతోష్ శోభన్ దీంతోపాటు ప్రేమ్‌ కుమార్‌, అన్ని మంచి శకునములే సినిమాలు చేస్తున్నాడు.

హో ఎగిరే లిరికల్ సాంగ్‌.. వీడియో

Turn down the winter chills with the ROMANTIC MELODY, #HoEgire from #KalyanamKamaneeyam ❤

▶️https://t.co/0pJre5SKn8

🎤 @KapilKapilan_

✍🏻 @kk_lyricist

🎶 #ShravanBharadwaj@santoshsoban @priya_Bshankar @Dir_Anilkumar #KarthikGattamneni @UV_Creations @UVConcepts_ @adityamusic pic.twitter.com/jYFYZ9WKWu

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 29, 2022