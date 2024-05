May 11, 2024 / 11:06 AM IST

Devara Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేస్తున్న తాజా చిత్రం ‘దేవర’(Devara). కొరటాల శివ (Koratala Shiva) ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తుండ‌గా.. జాన్వీకపూర్ (Janvi kapoor) హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. సైఫ్ అలీఖాన్ విలన్‌గా న‌టిస్తున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. తొలిభాగం 2024 అక్టోబ‌ర్ 10న విడుద‌ల కానుంది. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను మేక‌ర్స్ లాంచ్ చేయ‌డానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దేవ‌ర ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను అతి త్వ‌ర‌లోనే విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ తెలిపింది. అయితే మే 20 జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆరోజే మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. కాగా దీనిపై అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న రావాల్సి ఉంది. ప్రకాష్‌రాజ్‌, శ్రీకాంత్‌, టామ్‌ షైన్‌ చాకో, నరైన్‌ తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్‌ సమర్పణలో ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌, యువసుధ ఆర్ట్స్‌ పతాకాలపై మిక్కిలినేని సుధాకర్‌, హరికృష్ణ కె నిర్మిస్తున్నారు.

On the way!! On the way!! 🎂🎶🎵🥁#DevaraFirstSingle #Devara

— Devara (@DevaraMovie) May 9, 2024