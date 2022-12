December 8, 2022 / 03:13 PM IST

బింబిసారతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టుందుకున్నాడు నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram). ఈ హీరో ప్రస్తుతం నవీన్ మేడారం దర్శకత్వంలో డెవిల్ (Devil – The British Secret Agent) చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ షెడ్యూల్‌ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. కల్యాణ్‌ రామ్‌ షూటింగ్ కోసం తమిళనాడులోని కరైకుడికి బయలుదేరాడు. జీన్స్‌, టీ షర్ట్‌లో ఉన్న కల్యాణ్‌ రామ్‌ షూటింగ్‌ కోసం వెళ్తుండగా ఎయిర్‌పోర్టులో ఉన్న కెమెరాలు క్లిక్‌మనిపించాయి.

తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం కరైకుడిలో 20 రోజులపాటు డెవిల్ లాంగ్‌ షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ కొనసాగనుంది. ది బ్రిటీష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ ట్యాగ్ లైన్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజా అప్‌డేట్‌ తో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు నందమూరి అభిమానులు, మూవీ లవర్స్.

హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌లో అభిషేక్‌ నామా నిర్మిస్తున్నారు. పీరియాడిక్‌ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న డెవిల్‌కు శ్రీకాంత్ విస్సా కథనందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ టీజర్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్‌ చేస్తోంది. కల్యాణ్‌ రామ్‌ నయా అవతార్‌లో బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసి.. మరో హిట్టు కొట్టడం గ్యారంటీ అని ఇప్పటివరకు వచ్చిన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి.

ఎయిర్‌పోర్టులో కల్యాణ్ రామ్‌..

Kalyan Ram @NandamuriKalyan papped while going to the shoot of #Devil.

Team #Devil will be shooting in Karaikudi for a 20 days long schedule. pic.twitter.com/PKXSlEhkvP

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 8, 2022