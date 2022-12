Sivaji The Boss | తలైవా అభిమానులకు డబుల్‌ బొనాంజా.. మరో సినిమా రీరిలీజ్‌

December 8, 2022 / 06:47 PM IST

డిసెంబర్ 12న తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajnikanth) పుట్టినరోజును ఘనంగా వేడుకగా జరుపుకునేందుకు అభిమానులు సిద్దమవుతున్నారు. రజినీకాంత్‌ 72వ పడిలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా బాబా సినిమాను ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రీ రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్. అంతేకాదు తలైవా సినిమాల బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్స్ కూడా ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నారని టాక్‌. కాగా ఇపుడు మరో ఆసక్తికర వార్త తెరపైకి వచ్చింది.

సౌతిండియా సెన్సేషనల్‌ బ్లాక్ బస్టర్ శివాజీ (Sivaji)ని థియేటర్లలో రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తాజా అప్‌డేట్‌ ప్రకారం తమిళం, హిందీ భాషల్లో డిసెంబర్ 9-15 మధ్య ఎంపిక చేయబడ్డ పీవీఆర్‌, సినీపొలీస్‌ చైన్స్ లో శివాజీ స్పెషల్ షోలుండబోతున్నాయి. ఈ విషయాన్ని ఏవీఎం ప్రొడక్షన్స్ ట్వీట్ చేసింది. పొలిటికల్‌ యాక్షన్‌ సినిమాగా వచ్చిన శివాజీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. శ్రియా శరణ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించగా.. సుమన్ విలన్‌గా నటించాడు.

ఏవీఎం ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాణంలో శంకర్‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమాలో వివేక్‌, మణివన్నన్‌, రఘువరణ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. శివాజి చిత్రంలో మ్యూజిక్ సెన్సేషన్‌ ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ కంపోజ్‌ చేసిన పాటలు ఆల్‌ టైమ్‌ బ్లాక్ బస్టర్‌ హిట్స్‌ జాబితాలో ఉంటాయి.

Relive the magic of #SivajiTheBoss on the silver screen! Watch Superstar @rajinikanth's blockbuster, re-releasing in both Tamil & Hindi, in select PVR & Cinepolis Cinemas between the 9th-15th December!

For bookings check @_PVRCinemas & @IndiaCinepolis websites. #AVMProductions pic.twitter.com/zaK8NWVaeo

— AVM Productions (@avmproductions) December 8, 2022