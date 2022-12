December 26, 2022 / 03:47 PM IST

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపుతుంటాడు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR)‌. ఈ స్టార్ హీరో పాపులర్‌ రెస్టారెంట్‌లో సందడి చేశాడు. ఈ ఫొటోను ఇన్‌ స్టాగ్రామ్ లో అందరితో పంచుకున్నాడు. ఇంతకీ ఎక్కడనుకుంటున్నారా..? ఇటీవలే ఫ్యామిలీతో కలిసి యూఎస్‌కు వెళ్లాడు తారక్‌. న్యూయార్క్‌లోని జునూన్‌ రెస్టారెంట్‌ (Junoon)కు వెళ్లి టీంతో కలిసి ఫొటో దిగాడు.

అంతర్జాతీయ పర్యటనలో న్యూయార్క్‌లోని జునూన్‌ రెస్టారెంట్‌లో అత్యుత్తమమైన భారతీయ ఆహారం అందుబాటులో ఉంది. నాకు అత్యంత రుచికరంగా అనిపించింది. ఇక్కడ ఇండియన్ ఫుడ్‌ అద్భుతం.. అని క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు తారక్‌. ఈ పోస్ట్‌ ఇపుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఎన్టీఆర్ నెక్ట్స్ కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో చేస్తున్న ఎన్టీఆర్ 30 (NTR 30) షూటింగ్‌లో జాయిన్ కాబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కొనసాగుతున్నాయి.

జనతాగ్యారేజ్‌ తర్వాత కొరటాల-తారక్‌ కాంబోలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలపై త్వరలో క్లారిటీ రానుంది. తారక్‌ వన్ ఆఫ్ ది లీడ్‌ రోల్‌లో నటించిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం జపాన్‌లో కూడా విడుదలై మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. జపాన్‌ ప్రమోషన్స్ లోనూ డిఫరెంట్‌ లుక్స్ లో కనిపించి సందడి చేశాడు తారక్‌.

రెస్టారెంట్‌ టీంతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్..

NTR @tarak9999 on Instagram – Had possibly the best Indian food on an international trip. A slice of spice for my taste buds at Junoon, NYC. Amazing!#JrNTR pic.twitter.com/35k1DMkxUJ

