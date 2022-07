July 4, 2022 / 07:05 PM IST

టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) టైటిల్ రోల్ చేస్తున్న‌ చిత్రం గాడ్ ఫాద‌ర్‌ గాడ్ ఫాద‌ర్ (Godfather). కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్‌ మోహ‌న్ రాజా డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్ ను అందించారు మేక‌ర్స్. ఈ చిత్రం నుంచి చిరంజీవి ఫ‌స్ట్ లుక్ వీడియోను లాంఛ్ చేశారు. గాడ్ ఫాద‌ర్‌గా చిరు సాల్ట్ పెప్ప‌ర్ లుక్‌లో బ్లాక్ కుర్తా పైజామాలో బ్లాక్ అంబాసిడ‌ర్ కారులో వ‌చ్చి అసెంబ్లీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న విజువ‌ల్స్ మెగా అభిమానులు, మూవీ ల‌వ‌ర్స్ కు అదిరిపోయే ట్రీట్ అందిస్తున్నాయి.

ఈ చిత్రంలో క‌మెడియ‌న్ సునీల్ గాడ్‌ఫాద‌ర్‌కు అసిస్టెంట్‌గా క‌నిపించ‌బోతున్న‌ట్టు విజువ‌ల్స్ తో అర్థ‌మ‌వుతుంది. సెల్‌లో ఖైదీగా, అవుట్ లుక్‌లో గాడ్ ఫాద‌ర్‌గా ఎంట్రీతోనే అద‌ర‌గొట్టేస్తూ సినిమాపై అంచ‌నాల‌ను అమాంతం పెంచేస్తున్నాడు చిరు.ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ హీరో స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది ద‌స‌రా కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు మేక‌ర్స్.

చిరు 153వ ప్రాజెక్టుగా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కొణిదెల ప్రొడ‌క్ష‌న్ కంపెనీ, సూప‌ర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. డాషింగ్ డైరెక్ట‌ర్ పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ కీ రోల్ పోషిస్తుండం విశేషం. గాడ్ ఫాద‌ర్‌లో న‌య‌న‌తార‌, స‌త్యదేవ్ కీ రోల్స్ చేస్తున్నారు. అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న‌ చిత్రానికి మ్యూజిక్ సెన్సేష‌న్‌ ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. చిరంజీవి మ‌రోవైపు మెహ‌ర్ ర‌మేశ్‌తో భోళా శంక‌ర్ , కేఎస్ ర‌వీంద్ర (బాబీ) డైరెక్ష‌న్‌లో 154వ ప్రాజెక్టును కూడా చేస్తున్నాడు.

