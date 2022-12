December 5, 2022 / 03:15 PM IST

టాలీవుడ్ యువ హీరో విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak Sen) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ధమ్‌కీ (Dhamki). విశ్వక్‌ సేన్‌ స్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ధమ్‌ కీ నుంచి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ ఆల్‌మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్లా సాంగ్‌ తెలుగు లిరికల్ వీడియోను డిసెంబర్ 5న లాంఛ్‌ చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్. అయితే ఇవాళ ఆడియెన్స్ ముందుకు రావాల్సిన పాట నిలిచిపోయింది. కానీ అనివార్యకారణాల వల్ల పాట నేడు విడుదల కావడం లేదు.

ఈ సాంగ్‌ను డిసెంబర్ 6 (రేపు)న సాయంత్రం 4 గంటలకు రిలీజ్ చేయనున్నట్టు తెలియజేసింది విశ్వక్‌ సేన్‌ టీం. ఈ చిత్రంలో రావు రమేశ్‌, హైపర్‌ ఆది, పృథ్విరాజ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. చాలా రొమాంటిక్‌గా ఈ పాట సాగనుందని ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్‌ ద్వారా తెలిసిపోతుంది. ధమ్‌కీ చిత్రం 2023 ఫిబ్రవరి 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

ధమ్‌ కీ పోస్టర్లు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌ అవుతూ.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. పాన్ ఇండియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో నివేదా పేతురాజ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. వన్మయి క్రియేషన్స్‌, విశ్వక్‌ సేన్ సినిమాస్‌ బ్యానర్లు తెరకెక్కిస్తున్నాయి. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది ధమ్‌ కీ. ఈ చిత్రానికి లియోన్‌ జేమ్స్ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. కామెడీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ధమ్‌ కీ ప్రాజెక్ట్‌కి ప్రసన్నకుమార్ బెజవాడ స్టోరీ అందిస్తున్నాడు.

ఆల్‌మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్లా సాంగ్‌ అప్‌డేట్‌..

A Little Delay but it is worth the wait ❤️‍🔥#DasKaDhamki First Lyrical Song #AlmostPadipoyindePilla / #AlmostDilKaPathaMila will now release on 6th Dec, Tomorrow @ 4 PM❤️#Dhamki @VishwakSenActor @Nivetha_Tweets @leon_james @VanmayeCreation @VScinemas_ @saregamasouth pic.twitter.com/2vfPU5rUsJ

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) December 5, 2022