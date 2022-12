Butterfly | అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ బట్టర్‌ ఫ్లై నుంచి అమ్మ వీడియో సాంగ్‌

December 23, 2022 / 03:52 PM IST

అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ (Anupama Parameswaran) ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం బట్టర్‌ ఫ్లై (Butterfly). మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతుండగా.. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ (Butterfly Trailer) సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేలా సాగుతుంది. తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ నుంచి అమ్మ (Amma Song) అంటూ సాగే ఎమోషనల్‌ వీడియో సాంగ్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు.

అనుపమ కిడ్నాప్‌నకు గురైన తన పిల్లలను ఆచూకీ వెతికే క్రమంలో భావోద్వేగపూరితంగా సాగుతున్న ఈ పాట అందరినీ కంటతడి పెట్టించేలా ఉంది. అనంత్‌ శ్రీరామ్ రాసిన ఈ పాటను కేఎస్ చిత్ర, రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ పాడారు. బట్టర్‌ ఫ్లై చిత్రం డిసెంబర్ 29న డిస్నీ+హాట్‌స్టార్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం లో విడుదల కానుంది. ఈ మూవీలో భూమికా చావ్లా, రావు రమేశ్‌, నిహాల్‌ కోధాటి ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

బట్టర్‌ ఫ్లై తెలుగుతోపాటు దక్షిణాది ప్రధాన భాషల్లో విడుదల కాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఘంటా సతీశ్‌ బాబు డైరెక్ట్ చేస్తుండగా..రవిప్రకాశ్ బోడపాటి నిర్మిస్తున్నారు. ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి పిల్లలను కిడ్నాప్‌ చేసి చంపే క్రమంలో అనుపమ పిల్లలను కూడా కిడ్నాప్‌ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత అనుపమ తన పిల్లలను ఎలా కాపాడుకుందనే కథాంశంతో సాగనుంది బట్టర్‌ ఫ్లై.

అమ్మ వీడియో సాంగ్‌..

The amazing Chitra takes us on an emotional journey in this song Amma.

