September 5, 2022 / 09:45 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) ప్ర‌తీ యేటా త‌న కార్యాల‌యంలో గ‌ణేశుడిని ఏర్పాటు చేసి..వినాయ‌క చ‌వితి (Ganesh Chaturthi) వేడుక‌లు జరుపుకుంటాడ‌ని ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. ఎప్ప‌టిలాగే ఈ సారి కూడా త‌న సిబ్బందితో క‌లిసి వినాయ‌క నిమ‌జ్జ‌న కార్య‌క్ర‌మం (Ganesh Visarjan)లో పాల్గొన్నాడు. సాదాసీదాగా త‌న కూతురు అర్హ‌తో క‌లిసి రోడ్డుపైకి వ‌చ్చి అంద‌రితో క‌లిసిపోయాడు.

కూతురు అర్హ చేతుల‌మీదుగా చిట్టి గ‌ణేశుడి విగ్రహాన్ని నిమ‌జ్జ‌నానికి వెళ్తున్న వాహ‌నంలో పెట్టించాడు అల్లు అర్జున్‌. గ‌ణ‌ప‌తి బ‌ప్పా మోరియా..జై బోలో గ‌ణేశ్ మారాజ్ కీ..జై అంటూ డ‌బ్బుచప్పుళ్ల మ‌ధ్య ఊరేగింపుగా నిమ‌జ్జ‌నానికి తీసుకెళ్లారు. ఐకాన్ స్టార్ తన సిబ్బందితో కలిసి గ‌ణేశుడికి వీడ్కోలు పలుకుతున్నప్పుడు సెల‌బ్రేష‌న్‌ మూడ్‌లో ఉన్నారు. నిమజ్జన ఊరేగింపులో భాగంగా అల్లుఅర్హతో కలిసి కొబ్బరికాయ పగలగొట్టాడు. ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేలా అర్హను ప్రోత్సహించాడు..అంటూ జ‌ర్న‌లిస్ట్ శ్రీధ‌ర్ శ్రీ వీడియోను షేర్ చేశారు.

ఈ వీడియో నెట్టింట్లో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తోంది. పుష్ప‌..ది రూల్ సినిమా షూటింగ్ కోసం రెడీ అవుతున్నాడు బ‌న్నీ. సుకుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న పుష్ప 2 షూటింగ్ అక్టోబ‌ర్ 2 నుంచి మొద‌లుకానుంది.

Icon Star @alluarjun was in a celebratory mood as he bid adieu to Lord Ganesh along with his staff. The actor broke a coconut with his daughter #AlluArha by his side to kickstart the immersion procession. He also encouraged Arha to further take part in the festivities#AlluArjun pic.twitter.com/6TZIUZ62UJ

— Sreedhar Sri (@SreedharSri4u) September 5, 2022