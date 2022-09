Santhosh Shobhan | నాని ద‌ర్శ‌కుడితో సంతోష్ శోభ‌న్ కొత్త చిత్రం.. ఆస‌క్తి రేకెత్తిస్తున్న‌ ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్

September 5, 2022 / 11:56 AM IST

Santhosh Shobhan New Movie First Look Poster | విభిన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ త‌న శైలి న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్ట‌కుంటున్న న‌టుడు సంతోష్ శోభ‌న్. వ‌ర్షం, బాబీ సినిమాల ద‌ర్శ‌కుడు శోభ‌న్ త‌న‌యుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంతోష్ త‌న‌కంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ‘గోల్కొండ హై స్కూల్’ చిత్రంతో గౌత‌మ్‌గా కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన సంతోష్ ‘త‌ను నేను’ చిత్రంతో హీరోగా ప‌రిచ‌యమ‌య్యాడు. క‌రోనా స‌మ‌యంలో వ‌చ్చిన ‘ఏక్ మినీ క‌థ’ చిత్రంతో మెద‌టి బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ విజ‌యాన్ని సాధించాడు. ఇటీవ‌లే ఈయ‌న న‌టించిన మంచి రోజులు వ‌చ్చాయి బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర ఫేయిల్యూర్‌గా మిగిలింది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న మూడు సినిమాల‌ను సెట్స్‌పైన ఉంచాడు. అందులో మేర్ల‌పాకి గాంధి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న సినిమా ఒక‌టి.

తాజాగా ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని ‘లైక్ షేర్ అండ్ స‌బ్‌స్రైబ్‘ అనే టైటిల్‌ను ప్ర‌క‌టిస్తూ పోస్ట‌ర్‌ను రివీల్ చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్ సంతోష్ శోభ‌న్, ఫ‌రియా అబ్దుల్లా, సుద‌ర్శ‌న్ ముగ్గురు పైకి చూస్తూ కెమెరాకు ఫోజులిస్తున్నారు. టైటిల్‌తోనే మేక‌ర్స్ సినిమాపై విప‌రీత‌మైన‌ క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై వెంక‌ట్ బోయ‌న‌ప‌ల్లి నిర్మిస్తున్నాడు. అడ్వేంచ‌ర‌స్ ట్రావెల్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ప్ర‌వీణ్ ల‌క్క‌రాజు సంగీతం అందిస్తున్నాడు. కాగా సంతోష్ శోభ‌న్ న‌టించిన ఏక్ మిని క‌థ సినిమాకు మేర్ల‌పాక గాంధి క‌థ‌ను అందించాడు. ఇక ఈ సారి ఆయ‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలోనే సినిమా చేయ‌డంతో ప్రేక్ష‌కుల‌లో అంచ‌నాలు క్రియేట్ అయ్యాయి.

