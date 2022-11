November 4, 2022 / 01:24 PM IST

Thunivu Movie Update | తమిళ హీరో అజిత్‌ తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. ‘వాలి’, ‘ప్రియురాలు పిలిచింది’, ‘గ్యాంబ్లర్‌’ వంటి సినిమాలతో తెలుగులోనూ మంచి మార్కెట్‌ ఏర్పరుచుకున్నాడు. ఈ ఏడాది ‘వలిమై’తో మంచి విజయం సాధించిన అజిత్‌.. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో తనివు పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులను పూర్తిచేస్తున్నాడు. హెచ్‌. వినోద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలున్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లకు విశేష స్పందన వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్లు ఇటీవలే చిత్రబృందం తెలిపింది. రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో మేకర్స్ వరుసగా అప్‌డేట్స్‌ ఇస్తున్నారు. తాజాగా మరో అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది.

అజిత్‌ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన డబ్బింగ్‌ పనులను పూర్తి చేసుకున్నట్లు ప్రకటన వచ్చింది. అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని జీ-స్టూడీయోస్‌తో కలిసి బోనీకపూర్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాడు. జిబ్రాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. కాగా ఇప్పటికే అజిత్‌-హెచ్ వినోద్‌ కాంబోలో వచ్చిన నేర్కొండ పర్వాయ్‌, వలిమై చిత్రాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఇక తనివు చిత్రం కూడా బ్లాక్ బస్టర్‌ విజయం సాధిస్తుందని మేకర్స్ ధీమాగా ఉన్నారు.

Actor #AjithKumar has completed his dubbing work for #Thunivu

Post production is going on full swing for #Pongal2023 release..#ThunivuPongal #AK

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 4, 2022