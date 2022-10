October 10, 2022 / 10:47 AM IST

ప్ర‌తీ ఏడాది జ‌రిగే సినీ అవార్డుల కార్య‌క్ర‌మాల్లో ఫిలింఫేర్ పుర‌స్కారాలు చాలా ప్ర‌త్యేక‌మ‌ని తెలిసిందే. ఆదివారం రాత్రి బెంగ‌ళూరులో 67వ ఫిలిం ఫేర్ అవార్డుల కార్య‌క్ర‌మం జ‌రిగింది. ఈవెంట్‌లో 2020, 2021 సంవ‌త్స‌రాల‌కుగాను ఎంపికైన చిత్రాల‌కు ఫిలింఫేర్ అవార్డుల‌ను ప్ర‌దానం చేశారు.

సుకుమార్‌-అల్లు అర్జున్ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌చ్చిన పుష్ప‌..ది రైజ్ చిత్రానికి అత్య‌ధికంగా ఏడు అవార్డులు రావడం విశేషం. ఆ త‌ర్వాత త్రివిక్ర‌మ్ శ్రీనివాస్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన‌ అల వైకుంఠ‌పురంలో చిత్రం మూడు విభాగాల్లో పుర‌స్కారాలకు ఎంపికైంది.

కేట‌గిరీల వారిగా అవార్డుల‌కు ఎంపికైన సినిమాల‌ జాబితా..

ఉత్తమ చిత్రం : పుష్ప: ది రైజ్

ఉత్తమ నటుడు : అల్లు అర్జున్ (పుష్ప: ది రైజ్)

ఉత్తమ దర్శకుడు : సుకుమార్ (పుష్ప: ది రైజ్)

ఉత్తమ నటుడు (క్రిటిక్స్ ఛాయిస్‌) : నాని (శ్యామ్ సింఘ‌ రాయ్)

ఉత్తమ నటి : సాయి పల్లవి (లవ్ స్టోరీ)

ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్ ఛాయిస్‌) : సాయి పల్లవి (శ్యామ్ సింఘ రాయ్)

ఉత్తమ సహాయ నటుడు : మురళీ శర్మ (అల వైకుంఠపురములో)

ఉత్తమ సహాయ నటి : టబు (అల వైకుంఠపురములో)



ఉత్తమ నటుడు (తొలి ప‌రిచ‌యం) : పంజా వైష్ణవ్ తేజ్ (ఉప్పెన)

ఉత్తమ నటి (తొలి ప‌రిచ‌యం) : కృతి శెట్టి (ఉప్పెన)

ఉత్తమ మ్యూజిక్ ఆల్బ‌మ్‌ : దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (పుష్ప: ది రైజ్)

ఉత్తమ సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి (జాను)

ఉత్తమ గాయకుడు : సిద్ శ్రీరామ్ (పుష్ప: ది రైజ్)

ఉత్తమ గాయని : ఇంద్రావతి చౌహాన్ (పుష్ప: ది రైజ్)

ఉత్తమ కొరియోగ్రఫీ : శేఖర్ మాస్టర్ (అల వైకుంఠపురములో)

ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ : మిరోస్లా కుబా బ్రోజెక్ (పుష్ప: ది రైజ్)

లైఫ్ టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు : అల్లు అరవింద్

Winner's glory! 🌟#AlluArjun as ecstatic as ever as he won the Award for Best Actor in a Leading Role (Male) for #PushpaTheRisePart1. pic.twitter.com/M2CcAbnZGH

— Filmfare (@filmfare) October 9, 2022