October 10, 2022 / 11:55 AM IST

బెల్లంకొండ గ‌ణేశ్ (Bellamkonda Ganesh) హీరోగా న‌టించిన స్వాతిముత్యం మంచి స్పంద‌న రాబ‌ట్టుకుంటోంది. కాగా సినిమా స‌క్సెస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఈ యువ హీరో కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్ వ‌చ్చేసింది. గ‌ణేశ్ న‌టిస్తోన్న రెండో చిత్రం నేను స్టూడెంట్ స‌ర్‌ (Nenu Student Sir). ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా అవంతిక ద‌స్సాని ఫైన‌ల్ అయింది.

ఈ విష‌యాన్ని తెలియ‌జేస్తూ మేక‌ర్స్ హీరోయిన్‌ లుక్ ఒక‌టి విడుద‌ల చేశారు. ఈ మూవీలో శృతి వాసుదేవ‌న్ పాత్ర‌లో న‌టించ‌నుంది అవంతిక‌. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ జోన‌ర్‌లో వ‌స్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో అవంతిక ద‌స్సాని విద్యార్థినిగా క‌నిపించ‌నుంది. అల‌నాటి అందాల తార‌ భాగ్య‌శ్రీ కూతురైన అవంతిక ద‌స్సాని హిందీ వెబ్ సిరీస్ ‘మిథ్య‌’తో సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసింది.

రాఖీ ఉప్ప‌ల‌పాటి ఈ చిత్రంతో డైరెక్ట‌ర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ద‌ర్శ‌కుడు కృష్ణ చైత‌న్య ఈ సినిమాకు క‌థ‌నందిస్తుండ‌గా..మ‌హ‌తి స్వ‌ర‌సాగ‌ర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఎస్‌వీ2 ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ కార్య‌క్ర‌మాలు జ‌రుపుకుంటోంది. త్వ‌ర‌లోనే విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించ‌నున్నారు మేక‌ర్స్.

Introducing the Talented Actress @avantikadassani as Sruthi Vasudevan from #NenuStudentSir! #GaneshBellamkonda@NaandhiSATISH#Rakhiuppalapati @thondankani @ChotaKPrasad @iamdinosaar @suniltollywood @UrsVamsiShekar pic.twitter.com/cnyUf57UZR

— 𝐒𝐕𝟐 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 (@SV2Ent) October 10, 2022