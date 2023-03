March 6, 2023 / 11:05 AM IST

Mahindra SUV | మహీంద్రా పాపులర్‌ ఎస్‌యూవీ (స్కార్పియో) (Mahindra Scorpio SUV) కారు సన్‌రూఫ్‌ (Sunroof) నుంచి వాటర్‌ లీకై (Water Leak)న వీడియో ఇటీవల వైరల్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఓ వ్యక్తి స్కార్పియో-ఎన్‌ (Scorpio N) సన్‌రూఫ్‌ (Sunroof) వాహనాన్ని ఓ జలపాతం కిందకు తీసుకెళ్లాడు. ఆ సమయంలో వాహనంపై పడిన నీరు సన్‌రూఫ్‌, లోపల ఉన్న స్పీకర్ల ద్వారా కారులోకి ప్రవేశించాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను సదరు వ్యక్తి సోషల్‌ మీడియా (Social Media)లో పోస్ట్‌ చేశాడు. అదికాస్తా వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనపై మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమైంది.

కాగా, ఈ ఘటనపై తాజాగా మహీంద్రా సంస్థ స్పందించింది. స్కార్పియో-ఎన్‌ ఎస్‌యూవీని అదే జలపాతం కింద పరీక్షించిన వీడియోను ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది. అందులో కారుపై భాగం నుంచి నీళ్లు వేగంగా పడుతున్నప్పటికీ.. కారు లోపలికి నీరు ప్రవేశించలేదు. ఈ వీడియో షేర్‌ చేసిన మహీంద్రా సంస్థ ‘స్కార్పియో-ఎన్‌ జీవితంలో మరో రోజు’ అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు మహీంద్రా సంస్థపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ‘మంచి సందేశం.. ఇటీవల లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం’, ‘మహీంద్రా టీంకు అభినందనలు’, ‘టీం పనితీరుకు ఇది నిదర్శనం’, ‘ఫేక్‌ వీడియోతో వీడియోతో కస్టమర్ల దృష్టి ఆకర్షించాలని ప్రయత్నించిన వ్యక్తికి.. తెలివితో మహీంద్రా చక్కగా బదులిచ్చింది’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

Just another day in the life of the All-New Scorpio-N. pic.twitter.com/MMDq4tqVSS

— Mahindra Scorpio (@MahindraScorpio) March 4, 2023