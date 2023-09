Viral Video | పెళ్లి విందులో కుర్చీలతో కొట్టుకున్న అతిథులు.. వీడియో

September 1, 2023 / 12:47 PM IST

Viral Video | పాకిస్థాన్‌ (Pakistan)లో జరిగిన ఓ వివాహ వేడుక (Wedding)లో ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. వివాహ విందు సమయంలో అతిథులు కుర్చీలతో కొట్టుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

వివాహానికి హాజరైన అతిథులంతా విందు ఆరగించడం ప్రారంభించారు. అంతా ఎవరి టేబుల్స్‌ వద్ద వాళ్లు కూర్చొని భోజనాలు చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఓ టేబుల్‌ వద్దకు వచ్చిన వ్యక్తి.. అక్కడ విందు ఆరగిస్తున్న అతిథి తలపై ఉన్న టోపీ (Hat)ని తీసేస్తాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. క్షణాల్లోనే అది పెద్ద గొడవకు దారి తీస్తుంది. అక్కడున్న వారు కూడా జోక్యం చేసుకోవడంతో పరిస్థితులు హింసాత్మకంగా మారిపోతాయి. ఒకరికొకరు కుర్చీలతో కొట్టుకోవడం మొదలు పెడతారు. ఇలా చాలాసేపు గొడవ కొనసాగుతుంది. చివరికి కొందరు అతిథులు కలుగజేసుకోవడంతో కొద్దిసేపటికి ఘర్షణ సద్దుమణుగుతుంది.

ఆగస్టు 24వ తేదీ ఈ ఘటన చోటు చేసుకోగా ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ‘నాకు తగినన్ని మాంసం ముక్కలు లభించకపోతే ఇలానే విసుగు చెందుతాను’ అంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఆరు నిమిషాల నిడివి గల ఈ వీడియోను ఇప్పటి వరకు 3 లక్షలకు పైగా వీక్షించారు.

Kalesh during marriage ceremony in pakistan over mamu didn’t got Mutton pieces in biriyani pic.twitter.com/mYrIMbIVVx

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 29, 2023