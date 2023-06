June 27, 2023 / 06:16 PM IST

ల‌క్నో : స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించి ద‌శాబ్ధాలు గ‌డిచినా ఇంకా కొన్ని గ్రామాల‌కు, ఇండ్ల‌కు విద్యుత్ సౌక‌ర్యం లేక‌పోవ‌డం బాధాక‌రం. యూపీలోని బులంద్‌ష‌హ‌ర్‌లో ఓ 70 ఏండ్ల వృద్ధురాలి ఇంటికి విద్యుత్ వెలుగులు (Viral Video) ప్ర‌స‌రింప‌చేసేందుకు ఐపీఎస్ అధికారి అనుకృతి శ‌ర్మ చేసిన కృషి ఫ‌లించింది. నూర్జ‌హాన్ ఆంటీ ఇంటికి విద్యుత్ క‌నెక్ష‌న్ ఇవ్వ‌డంతో ఆమె ఇంట వెలుగులు విర‌జిమ్మ‌డం ఆనందంగా ఉంది.

వృద్ధురాలి ముఖంలో న‌వ్వు ఎంతో సంతృప్తిని క‌లిగించింది..ఈ విష‌యంలో త‌న‌కు సాయం చేసిన అధికారులు, సిబ్బంది అంద‌రికీ థ‌న్య‌వాదాల‌ని ఐపీఎస్ అధికారి శ‌ర్మ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా రాసుకొచ్చారు. 2020 ఐపీఎస్ బ్యాచ్‌కు చెందిన అనుకృతి శ‌ర్మ ట్విట్ట‌ర్‌లో నిత్యం త‌న ప‌నితీరుపై అప్‌డేట్స్ వెల్ల‌డిస్తుంటారు.

Swades moment of my life 🌸😊 Getting electricity connection to Noorjahan aunty’s house literally felt lyk bringing light into her life. The smile on her face ws immensely satisfying.Thank u SHO Jitendra ji & the entire team 4 all da support 😊#uppcares @Uppolice @bulandshahrpol pic.twitter.com/3crLAeh1xv

— Anukriti Sharma, IPS 🇮🇳 (@ipsanukriti14) June 26, 2023