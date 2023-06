June 27, 2023 / 10:30 AM IST

న్యూఢిల్లీ: మ‌ణిపూర్‌లో జ‌రుగుతున్న హింస‌ను అదుపు చేసేందుకు ప్ర‌జ‌లు స‌హ‌క‌రించాల‌ని భార‌తీయ ఆర్మీ(Indian Army) విజ్ఞ‌ప్తి చేసింది. శాంతి స్థాప‌న కోసం తాము చేస్తున్న ప్ర‌య‌త్నాల‌కు ప్ర‌జ‌లు మ‌ద్ద‌తు ఇవ్వాల‌ని ఆర్మీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో కోరింది. ఈశాన్య రాష్ట్ర‌మైన మ‌ణిపూర్‌లో గ‌త రెండు నెల‌ల నుంచి వ‌ర్గ పోరు న‌డుస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. దాని వ‌ల్ల హింస హ‌ద్దులు దాటింది. సాయుధ ద‌ళాలు ర‌క్త‌పాతం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆప‌రేష‌న్ చేప‌ట్టిన ఆర్మీ విఫ‌ల‌మైంద‌న్న ఆరోప‌ణ‌లు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే స్థానిక మ‌హిళ‌లు త‌మను అడ్డుకుంటున్న‌ట్లు ఆర్మీ త‌న ట్వీట్ వీడియోలో తెలిపింది. మ‌హిళలు కావాల‌ని సాయుధుల‌కు స‌హ‌కారం అందిస్తున్న‌ట్లు పేర్కొన్న‌ది. భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాలు త‌మ విధుల‌ను నిర్వ‌ర్తించ‌కుండా మ‌హిళ‌లు అడ్డుప‌డుతున్నార‌ని ఆర్మీ ఆరోపించింది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఓ ప్ర‌త్యేక వీడియోను ఆర్మీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేసింది. త‌మ మాన‌వ‌త్వాన్ని బ‌ల‌హీన‌త‌గా చూడ‌రాదు అని ఆర్మీ త‌న వీడియోలో తెలిపింది.

Women activists in #Manipur are deliberately blocking routes and interfering in Operations of Security Forces. Such unwarranted interference is detrimental to the timely response by Security Forces during critical situations to save lives and property.

🔴 Indian Army appeals to… pic.twitter.com/Md9nw6h7Fx

— SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) June 26, 2023