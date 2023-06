June 23, 2023 / 05:59 PM IST

న్యూఢిల్లీ : వ‌న్య‌ప్రాణులకు కొన్ని సంద‌ర్భాల్లో మ‌నుషుల సాయంతో బ‌య‌ట‌ప‌డాల్సిన ప‌రిస్ధితి ఎదుర‌వుతుంది. త‌మ ప్రాణాల‌ను ప‌ణంగా పెట్టి కొంద‌రు క్రూర జంతువుల‌ను సైతం కాపాడేందుకు వెనుకాడ‌ని ప‌లు వీడియోలు (viral video) ఇంట‌ర్‌నెట్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంటాయి. ఓ చిరుత‌ను కొంద‌రు కాపాడిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట సంద‌డి చేస్తోంది.

బావిలో ప‌డిన చిరుత‌ను కాపాడేందుకు గ్రామ‌స్తులు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న వీడియో నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది. సోష‌ల్ మీడియాలో స‌హ‌నా సింగ్ ఈ క్లిప్‌ను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో గ్రామ‌స్తులు బావిలో చిక్కుకుపోయి బిక్క‌చచ్చిన చిరుత‌ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేందుకు ఉప‌క‌రించేలా కాగ‌డాను బావిలోకి వ‌దిలారు. ఆపై గ్రామ‌స్తులు బావిలోకి పంపిన నిచ్చెన సాయంతో చిరుత బావి నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చి స‌మీప అట‌వీ ప్రాంతంలోకి ప‌రుగులు పెట్టింది.

Somewhere in Karnataka. A leopard fell into a well and even when a “ladder” was offered, it was cowering inside. So they put a stick of fire near his bum which forced him to climb the scaffolding & run away into the jungle. How they rejoice! Man, Nature & Jugaad. 😊 Got it on WA. pic.twitter.com/OBr7kDTmlp

— Sahana Singh (@singhsahana) June 22, 2023