June 19, 2022 / 12:54 PM IST

హైదరాబాద్: ఫాదర్స్‌ డే సందర్భంగా తన తండ్రి, సీఎం కేసీఆర్‌కు ఎమ్మెల్సీ కవిత శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘నా జీవితంలో మీరే గొప్ప స్ఫూర్తి. అత్యుత్తమ నాన్నకు హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే’ అని ట్వీట్ చేశారు. అందరికీ ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గతంలో సీఎం కేసీఆర్‌తో కలిసి దిగిన ఫొటోను అందరితో పంచుకున్నారు.

Happy Father’s Day to the best Dad !!

You are the greatest inspiration of my life ❤️#FathersDay pic.twitter.com/aY22hWKHYH

