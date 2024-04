KTR | కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ద్వంద్వ నీతికి ఇదీ నిదర్శనం.. మండిపడ్డ కేటీఆర్‌

April 7, 2024 / 03:13 PM IST

KTR | కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ద్వంద్వ నీతిపై బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడే వారిపై అనర్హత వేటు వేసేలా పదో షెడ్యూల్‌లో సవరణలు చేస్తామని రాహుల్‌ గాంధీ, ఇతర కాంగ్రెస్‌ పెద్దలు చెబుతుంటే.. తెలంగాణలో మాత్రం పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహిస్తున్నారని అన్నారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ నేతలు మాత్రం బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలను కండువాలు కప్పి మరీ పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నారని విమర్శించారు. పార్టీ ఫిరాయించిన వాళ్లకు ఏకంగా ఎంపీ టికెట్లు కేటాయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

గెలిచే అంతవరకు ఒక మాట.. గెలిచాక ఇంకో మాట అన్నట్టుగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తీరు ఉందని కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. ఇదేనా కాంగ్రెస్‌ రీతి.. నీతి అని ప్రశ్నించారు. ఈ జిమ్మిక్కులు, డ్రామాలు ఎందుకు అర్థం కావడం లేదు రాహుల్‌జీ అని ప్రశ్నించారు.

This hypocrisy of a party called Congress

Yesterday @RahulGandhi waxed eloquent about party defections & amendments to 10th schedule for automatic disqualification

Today, his party shamelessly poached one BRS MLA

When you don’t mean it, Why this Nautanki & Drama Rahul Ji?… pic.twitter.com/6JsUC9Ron4

— KTR (@KTRBRS) April 7, 2024