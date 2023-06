June 19, 2023 / 10:15 AM IST

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ఆవిర్భావ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో (Telangana Decennial Celebrations) భాగంగా నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హరితోత్సవం (Harithotsavam) నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా రాజ్యసభ సభ్యులు సంతోష్‌ కుమార్‌ (MP Santhosh kumar) మేడ్చల్‌ జిల్లాలోని ఉప్పల్‌ భగాయత్‌లోని (Uppal Bhagayath) హెచ్‌ఎండీఏ (HMDA) లేఔట్‌లో మొక్కలు నాటారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప్పల్‌ ఎమ్మెల్యే బేతి సుభాష్‌ రెడ్డి, పార్టీ నాయకులు, అధికారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా మొక్కలు నాటిన ప్రతిఒక్కరిని ఎంపీ సంతోష్‌ అభినందించారు. హరితహారం కార్యక్రమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని గ్రీన్‌ ఇండియా చాలెంజ్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించామని చెప్పారు. తొమ్మిదేండ్లలో హరితహారం, గ్రీన్‌ ఇండియా చాలెంజ్‌ ద్వారా ప్రజల్లో పచ్చదనంపై చైతన్యం తీసుకొచ్చామన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటడంతో ఎంతో పచ్చదనం పెరిందని వెల్లడించారు.

Amidst the decennial celebrations of #Telangana state formation, it was truly heartening to witness an outpouring of enthusiasm during my participation in the #GreenIndiaChallenge initiative. Together with Hon’ble MLA @SubhasBethiTRS , Officials from Police, GHMC, and many… pic.twitter.com/FmRN0Sf0d6

— Santosh Kumar J (@SantoshKumarBRS) June 19, 2023