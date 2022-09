September 9, 2022 / 09:26 PM IST

హైద‌రాబాద్ : కేంద్ర ప్ర‌భుత్వంపై మంత్రి కేటీఆర్ మ‌రోసారి తీవ్ర‌ విమ‌ర్శ‌లు గుప్పించారు. ఈ మేర‌కు కేటీఆర్ ప‌లు ట్వీట్లు చేశారు. రాష్ట్ర ప్ర‌గ‌తికి కేంద్రం కొన్ని ఆటంకాలు క‌లిగించ‌వ‌చ్చు. కానీ అభివృద్ధి దిశ‌గా రాష్ట్ర ప్ర‌యాణాన్ని మాత్రం అడ్డుకోలేర‌ని మంత్రి స్ప‌ష్టం చేశారు. ఐటీఐఆర్ ర‌ద్దు చేసినా రాష్ట్ర ఐటీ రంగం 3.2 రెట్లు అభివృద్ధి చెందింద‌ని తెలిపారు. గ‌తేడాది దేశంలో సృష్టించ‌బ‌డిన 3 ఐటీ ఉద్యోగాల్లో ఒక‌టి హైద‌రాబాద్‌కే చెందిందే అని పేర్కొన్నారు. స‌కాలంలో నిధులు ఇవ్వ‌కుండా ఎఫ్ఆర్‌బీఎం ఆంక్ష‌లు పెట్టార‌ని ధ్వ‌జ‌మెత్తారు. పారిశ్రామిక కారిడార్లు తిర‌స్క‌రించినా అద్భుత వృద్ధి న‌మోదు చేశామ‌ని తెలిపారు. కేంద్రం మ‌ద్ద‌తు లేకున్నా ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశామ‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు. ప్ర‌తికూల ప‌రిస్థితుల‌కు వ్య‌తిరేకంగా ఎలా పోరాడాలో తెలంగాణ‌కు తెలుస‌న్నారు. క‌ల‌లు క‌న‌డం.. సాకారం చేసుకోవ‌డం తెలంగాణ‌కు తెలుసని కేటీఆర్ అన్నారు.

At best you can put a few spokes in the wheel, but you can’t break our spirit or stop Telangana’s march to Glory

❇️ You scrapped ITIR-Hyd;yet we grew our IT output by 3.2 times in last 8 years, growing at 15% CAGR & last year, 1 out of 3 IT jobs created in 🇮🇳 was from Hyderabad https://t.co/EScLy2Q0Am

— KTR (@KTRTRS) September 9, 2022