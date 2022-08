August 29, 2022 / 03:43 PM IST

హైద‌రాబాద్ : జార్ఖండ్‌లోని ద‌మ్కాలో ఓ 12 ఏండ్ల బాలిక‌పై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన ఘ‌ట‌న‌పై రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. బాలిక‌ను హ‌త్య చేసిన అత్యంత క్రూర‌మైన క్రిమిన‌ల్ షారూఖ్‌కు ఈ స‌మాజంలో స్థానం లేద‌ని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆ క్రిమిన‌ల్‌లో ఎలాంటి ప‌శ్చాత్త‌పం క‌నిపించ‌డం లేద‌న్నారు. ఐపీసీ, క్రిమిన‌ల్ ప్రోసిజ‌ర్ కోడ్‌, జువైన‌ల్ చ‌ట్టాల‌ను మార్చాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంద‌ని.. ఇలాంటి నిందితుల‌కు క‌ఠిన‌మైన శిక్ష‌ల‌ను విధించాల‌న్నారు. నిందితులు బ‌య‌ట‌కు రాకుండా చూడాల‌న్నారు. ఇలాంటి ఘ‌ట‌న‌లు పున‌రావృతం కాకుండా ఉండాలంటే బ‌ల‌మైన చ‌ట్టాలు అవ‌స‌రం అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

Horrible Criminals like Shahrukh have no place in civil society. No remorse as you can see!

We need to amend IPC, CrPC & Juvenile Justice Act so that none of these beasts get away/out using the loopholes in our laws

Strong legislations are the only deterrent to avoid recurrence https://t.co/kHn0igDYC4

— KTR (@KTRTRS) August 29, 2022