December 3, 2022 / 04:55 PM IST

హైద‌రాబాద్ : సైబ‌ర్ నేరాల‌కు అడ్డుక‌ట్ట ప‌డే విధంగా పోలీసులు స‌మ‌ర్థ‌వంతంగా ప‌ని చేస్తున్నార‌ని రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్ర‌శంసించారు. సైబ‌రాబాద్ పోలీసు క‌మిష‌న‌రేట్‌లో పోలీసు సెంట‌ర్ ఆఫ్ ఎక్స‌లెన్స్ ఫ‌ర్ సైబ‌ర్ సేఫ్టీ వ్య‌వ‌స్థ‌ను హోం మంత్రి మ‌హ‌ముద్ అలీతో క‌లిసి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో డీజీపీ మ‌హేంద‌ర్ రెడ్డి, సైబ‌రాబాద్ సీపీ స్టీఫేన్ ర‌వీంద్ర‌తో పాటు ప‌లువురు పోలీసు ఉన్న‌తాధికారులు పాల్గొన్నారు.

దేశంలోని సైబ‌ర్ నేరాల‌ను అరిక‌ట్ట‌డంలో తెలంగాణ పోలీసులు తీసుకుంటున్న చ‌ర్య‌ల‌ను మంత్రి కేటీఆర్ కొనియాడారు. పారిశ్రామిక సంస్థ‌ల భాగ‌స్వామ్యంతో ప‌ని చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామ‌ని కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు.

Minister @KTRTRS today inaugurated Telangana State Police Centre of Excellence for Cyber Safety at @cyberabadpolice Commissionerate in the presence of Home Minister @mahmoodalitrs. The IT Minister congratulated @TelanganaCOPs and organizations instrumental behind the initiative. pic.twitter.com/5J2dCRssu0

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) December 3, 2022