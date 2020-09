హైద‌రాబాద్ : చొప్ప‌దండి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ర‌విశంక‌ర్‌ను రాష్ర్ట ఐటీ, మున్సిప‌ల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అభినందించారు. చొప్ప‌దండి నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోని గంగాధ‌ర మండ‌లం ర్యాల‌ప‌ల్లి గ్రామానికి చెందిన రైతు తొందుర్తి సుధాక‌ర్ ఇటీవ‌లే అనారోగ్యంతో చ‌నిపోయాడు. ఆ కుటుంబానికి రైతుబీమా ప‌థ‌కం కింద ప్ర‌భుత్వం రూ. 5 ల‌క్ష‌ల చెక్కును మంజూరు చేసింది. ఈ చెక్కును ఎమ్మెల్యే ర‌విశంక‌ర్ నేరుగా ఆ రైతు ఇంటికి తీసుకెళ్లి, కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు అంద‌జేశారు. సుధాక‌ర్ కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపి ధైర్యం చెప్పారు. దీనిపై కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందిస్తూ.. ఎమ్మెల్యే ర‌విశంక‌ర్ స్వ‌యంగా రైతు కుటుంబం వ‌ద్ద‌కు వెళ్లి ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపి, రూ. 5 ల‌క్ష‌ల చెక్కును అంద‌జేయ‌డం సంతోషంగా ఉంద‌న్నారు.



రాష్ర్టంలోని అన్న‌దాత‌ల‌కు, వారి కుటుంబాల‌కు అండ‌గా ఉండేందుకు తెలంగాణ స‌ర్కార్ ఎన్నో ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క ప‌థ‌కాల‌ను అమ‌లు చేస్తోంది. రైతుబంధు, రైతుబీమా వంటి ప‌థ‌కాల‌తో రైతుల‌ను ప్ర‌భుత్వం ఆదుకుంటోంది. ఎక‌రానికి రూ. 5 వేల చొప్పున సంవ‌త్స‌రానికి రెండుసార్లు రైతుల‌కు రైతుబంధు ప‌థ‌కం కింద న‌గ‌దును చెక్కు రూపంలో అందిస్తోంది. అదే విధంగా రైతు అనారోగ్యంతో లేదా ఇత‌ర కార‌ణాల చేత చ‌నిపోతే ఆ కుటుంబాల‌కు రూ. 5 ల‌క్ష‌ల చెక్కును ప్ర‌భుత్వం ఇస్తోంది. 2018 ఆగస్టు 14న సీఎం కేసీఆర్ చేతుల మీదుగా రైతు బీమా పథకం ప్రారంభ‌మైంది.



My compliments to Hon'ble MLA Choppadandi Ravishankar Garu for his humane gesture ????



While Telangana Govt insures all farmers to the extent of Rs. 5 lakhs, its heartening that MLA Garu personally visited the bereaved Family to console and handover the cheque https://t.co/19Xr2ovrm2