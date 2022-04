April 22, 2022 / 06:33 PM IST

హైదరాబాద్‌ : మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్రంలోని ఎన్‌డీఏ సర్కారుపై రాష్ట్ర మున్సిపల్‌, ఐటీ పరిశ్రమల మంత్రి కేటీఆర్‌ మరోసారి మండిపడ్డారు. గుజరాత్‌లో లోకోమోటివ్‌ కోచ్‌ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుపై ట్విటర్‌ వేదికగా కేటీఆర్ సెటైర్లు వేశారు. కోచ్‌ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటును ‘మోడెమోక్రసీ’ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. గుజరాత్‌కు చెందిన, గుజరాత్‌ చేత, గుజరాత్‌ కోసం పని చేస్తున్నారని ట్విట్టర్‌ వేదికగా ధ్వజమెత్తారు. వరంగల్‌లో కోచ్‌ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు హామీని విస్మరించారన్న కేటీఆర్‌.. ఎన్‌పీఏ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు చేటని మండిపడ్డారు. వరంగల్‌కు కేంద్రం ప్రకటించిన రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇప్పటికీ రాక‌పోగా.. గుజ‌రాత్‌కు మాత్రం ఎల‌క్ట్రిక్ లోకోమోటివ్ ఇంజిన్ ప్రాజెక్టును ప్రకటిస్తూ కేంద్రం ఇటీవలే కీల‌క ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కుడు ప్రొఫెస‌ర్ నాగేశ్వర్‌రావు ట్విట్టర్‌ వేదిక‌గా ఓ పోస్ట్ పెట్టగా.. కేటీఆర్‌ స్పందించారు.

Of Gujarat, By Gujarat, For Gujarat & To Gujarat – New definition of Modemocracy

Despite promises made in Parliament, Warangal in Telangana is denied locomotive coach factory

Shame on you NPA Govt https://t.co/gqptAayT7H

— KTR (@KTRTRS) April 22, 2022