నా నాయకుడు.. నా తండ్రి అని గర్వంగా చెప్పుకుంటా: మంత్రి కేటీఆర్‌

February 17, 2022 / 09:15 AM IST

హైదరాబాద్‌: సీఎం కేసీఆర్‌కు మంత్రి కేటీఆర్‌ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నా నాయకుడు.. నా తండ్రి అని గర్వంగా చెప్పుకుంటానని కేటీఆర్‌ అన్నారు. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయడమే అలవాటుగా మార్చుకున్నారని కొనియాడారు. దయతో నిండిన హృదయంతో అందరిని ముందుకు నడిపిస్తారని అన్నారు. సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే సత్తా కేసీఆర్‌కు ఉందని తెలిపారు. నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ‘నా నాయకుడు.. నా తండ్రి.. అని’ గర్వంగా పిలుచుకుంటానని మంత్రి కేటీఆర్ ఎమోషనల్ ట్వీట్‌ చేశారు.

To a man, who can only dream Big, who has made impossible an art of the possible, One who leads with a heart full of compassion, One who defines courage & challenges status quo

A man who I proudly call my leader & my father. May you live long & stay blessed🙏#HappyBirthdayKCR pic.twitter.com/H5qHGit0Ra

— KTR (@KTRTRS) February 17, 2022