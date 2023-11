November 18, 2023 / 12:17 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : ప్ర‌తి ఓటు విలువైన‌దే.. పౌరులంద‌రూ త‌మ ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకోవాల‌ని బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. ఓటు హ‌క్కు వినియోగంపై మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు.

న‌వంబ‌ర్ 30వ తేదీన ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకోవాలి. ప‌ట్ట‌ణ ప్రాంతాల్లో 50 శాతం కంటే త‌క్కువ పోలింగ్ న‌మోదు అవుతుంద‌ని విమ‌ర్శ‌లు ఉన్నాయి. ఈ సారి ప్ర‌జ‌లంతా పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్‌లో పాల్గొనాలి. ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకోవ‌డం పౌరులంద‌రి బాధ్య‌త‌. మీరు ఓటు వేయండి.. ఇత‌రులు కూడా ఓటేసేందుకు ప్రోత్స‌హించండి. బీఆర్ఎస్‌కు మ‌ద్ద‌తుగా నిలుస్తున్న ప్ర‌జ‌లంద‌రికీ ధ‌న్య‌వాదాలు. సీఎం కేసీఆర్ పాల‌న‌లో తెలంగాణ అద్భుత ప్ర‌గ‌తి సాధించింది. గ‌డిచిన తొమ్మిదేండ్ల‌లో తెలంగాణ ఉన్న‌త శిఖరాల‌కు చేరింది. భ‌విష్య‌త్‌లో అభివృద్ధి కొన‌సాగేందుకు బీఆర్ఎస్‌కు మ‌ద్ద‌తు ఇవ్వాలి అని కేటీఆర్ విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు.

I thank each one of you for your strong support , encouragement and unwavering faith expressed through your interactions here. A resounding affirmation that @BRSparty under the leadership of KCR has reached newer heights in Telangana in the past nine years. And we have more… pic.twitter.com/HnnKVrQhOz

— KTR (@KTRBRS) November 18, 2023