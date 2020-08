హైద‌రాబాద్ : పోలీస్ కంటే మంచి స్నేహితుడు ఉండ‌గ‌ల‌రా? అని రాష్ర్ట డీజీపీ మ‌హేంద‌ర్ రెడ్డి అన్నారు. నేడు స్నేహితుల దినోత్స‌వం. ఈ సంద‌ర్భాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని డీజీపీ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ఈ విధంగా స్పందించారు. మ‌న ప్ర‌తి అవ‌స‌రంలో స్పందించేవాడు. మ‌న భ‌ద్ర‌త‌, ర‌క్ష‌ణ గురించి ఎల్ల‌ప్పుడూ ఆలోచించేవాడు. మ‌న‌కోసం త‌న జీవితాన్ని ప‌ణంగా పెట్టేవాడు. చ‌ట్టానికి, స‌మాజానికి క‌ట్టుబ‌డి ఉండేవారికి పోలీస్ కంటే మంచి స్నేహితుడు ఉండ‌గ‌ల‌డా? అని డీజీపీ పేర్కొన్నారు.



#Police The one who responds to our every need, the one who always thinks of our safety & the one who can risk himself for us.

Can there be a best friend than #Police for a one, who abides by law & #SocialOrder.#HappyFriendshipDay2020#JoinHandsTogetherToSafeguardOurCommunity. pic.twitter.com/FHnV07S7Ja