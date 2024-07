July 15, 2024 / 06:49 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : మహేశ్వరం నియోజకవర్గం ప‌రిధిలోని ఆర్కేపురం డివిజన్ ఖిల్లా మైసమ్మ దేవాలయంలో బోనాల పండుగ చెక్కుల పంపిణీ కార్య‌క్ర‌మం రసాభాసగా మారిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ప్రొటోకాల్‌ ఉల్లంఘించి ఓడిపోయిన కాంగ్రెస్ నాయకునితో చెక్కులు పంపిణీ చేయించడంపై మాజీ మంత్రి, మహేశ్వరం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే స‌బితా ఇంద్రారెడ్డి తీవ్ర ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశారు. స్టేజ్ కింద‌నే కూర్చొని ఆమె నిర‌స‌న వ్య‌క్తం చేశారు.

ఈ ఘ‌ట‌న‌పై బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఓడిపోయిన అభ్యర్థులు స్టేజ్ పైన.. ప్రజల ఆశీర్వాదంతో గెలిచిన ఎమ్మెల్యే స్టేజ్ కిందనా.. అంటూ రేవంత్ స‌ర్కార్‌ను కేటీఆర్ నిల‌దీశారు. అఫీషియల్ ప్రోగ్రాంలో ఓడిపోయిన అభ్యర్థులకు పని ఏంటి..? ఇదేనా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చిన మార్పు..? ఇదేనా ప్రజా పాలన..? అంటూ రేవంత్ ప్ర‌భుత్వాన్ని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు.

మాజీ మంత్రి, ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన స‌బితా ఇంద్రారెడ్డి ఒక ఎమ్మెల్యేగా త‌న హ‌క్కుల కోసం నిర‌స‌న తెల‌పాల్సి వ‌చ్చింది. ప్ర‌జ‌ల‌చే తిర‌స్క‌రించబ‌డిన వారేమో ప్ర‌భుత్వ అధికారిక కార్య‌క్ర‌మాల్లో పాల్గొంటారు. ఇదేం దౌర్జ‌న్యం అంటూ తెలంగాణ సీఎంవో, ప్ర‌భుత్వ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శిని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు. ప్ర‌జా పాల‌న‌లో ప్ర‌జా ప్ర‌తినిధుల‌ను ఇలాగే గౌర‌విస్తారా..? అని నిల‌దీశారు కేటీఆర్.

A Former Minister and 5-time senior MLA @BrsSabithaIndra Garu has to protest for her rights as a legislator while the Congress fellow who was rejected by people gets to lord over in a Government function!!

What nonsense is this @TelanganaCMO and @TelanganaCS ?

Is this how… pic.twitter.com/iJTXVCLklt

— KTR (@KTRBRS) July 15, 2024