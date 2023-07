July 20, 2023 / 11:20 AM IST

Manipur Violence | పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో మణిపూర్‌ అల్లర్లపై లోక్‌సభలో బీఆర్‌ఎస్‌ వాయిదా తీర్మానం చేసింది. హింసాకాండపై ప్రధాని మోదీ ప్రకటన చేయాలని బీఆర్ఎస్‌ లోక్‌సభ పక్ష నేత, ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ మేరకు లోక్‌సభ సెక్రటరీ జనరల్‌కు వాయిదా తీర్మానం నోటీసులు అందజేశారు. కాగా, మణిపూర్‌ హింసాకాండ అంశాన్ని పార్లమెంట్‌ ఉభయ సభల్లో లేవనెత్తాలని బీఆర్ఎస్‌ ఎంపీలకు మంత్రి కేటీఆర్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు. అలాగే పార్టీలు అన్నీ కలిసికట్టుగా ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని పిలుపునిచ్చారు.

Floor leaders & MPs of @BRSparty in both houses of the parliament will raise the issue of #ManipurViolence and ensure that the Union Government acts decisively

The perpetrators of the heinous molestation should be punished swiftly as per law

We appeal to all parties cutting…

— KTR (@KTRBRS) July 20, 2023