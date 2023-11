November 18, 2023 / 10:51 AM IST

MLC Kavitha | బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ క‌ల్వ‌కుంట్ల క‌విత ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆసక్తిక‌ర పోస్టు చేశారు. రోడ్డు ప‌క్క‌న ఉన్న వ‌రి ధాన్య‌పు రాశుల‌ను చూసి క‌విత మురిసిపోయారు. తాను వెళ్తున్న దారిలో ఆ ధాన్య‌పు రాశుల‌ను చూసిన క‌విత‌.. త‌న మొబైల్‌లో చిత్రీక‌రించి, ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

ఎన్నికల ప్రచారానికి గాను నిజామాబాద్ నుంచి జగిత్యాలకు వెళ్తున్న క్రమంలో ఆర్మూర్‌లోని సిద్దులగుట్ట వద్ద రోడ్డుకు ఇరువైపులా రైతులు వడ్లను ఆరబెట్టిన దృశ్యాల‌ను ఆమె చిత్రీకరించారు. “ధాన్యపు రాశుల తెలంగాణ. అప్పుడు ఎట్లుంది తెలంగాణ..!! ఇప్పుడు ఎట్లైంది తెలంగాణ !!” అని కవిత పేర్కొన్నారు.

ధాన్యపు రాశుల తెలంగాణ !!!

అప్పుడు ఎట్లుండే తెలంగాణ !!

ఇప్పుడు ఎట్లుంది తెలంగాణ !!

enroute to Jagityal … This scene is at siddula gutta, Armur.

Same scene across Telangana !!

Jai Telangan !! Jai KCR !!

Vote For CAR to continue the growth story of Telangana !!!… pic.twitter.com/BSK7hxG4tA

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) November 18, 2023