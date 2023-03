March 2, 2023 / 07:34 PM IST

T-Works | దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రొటోటైపింగ్‌ కేంద్రంగా నిర్మించిన టీ-వర్క్స్‌పై మ‌హీంద్రా గ్రూప్ చైర్మ‌న్ ఆనంద్ మ‌హీంద్రా( Anand Mahindra ) ఆస‌క్తిక‌ర ట్వీట్ చేశారు. వైవిధ్య‌మైన కొత్త ఆలోచ‌న‌ల‌కు కార్య‌రూపం ఇవ్వ‌నున్న‌ టీ వ‌ర్క్స్‌ను తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం( Telangana Govt ) ఇవాళ హైద‌రాబాద్‌లో ప్రారంభించింది. అధునాత‌న ఉత్ప‌త్తుల త‌యారీ రంగంలో ప్ర‌పంచానికి భార‌త్ గ‌మ్య‌స్థానంగా మారేందుకు టీ వ‌ర్క్స్ ఎంతో దోహ‌ద‌ప‌డుతుంద‌ని ఆనంద్ మ‌హీంద్రా త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Being launched today in Hyderabad by the Telangana Govt. Will help move India more rapidly down the path of becoming the world’s preferred manufacturing destination. 👍🏽👍🏽👍🏽 pic.twitter.com/Im0KiO7Zjd

— anand mahindra (@anandmahindra) March 2, 2023